Jó hírek érkeztek a saját édesanyja által kis híján halálra késelt Fanniról. A kislány nagyapja elmondta, lánya azért bántotta unokáját, mert nem szedte be a gyógyszereit.

Mi is hírt adtunk az apostagi késelésről, ahol egy édesanya kis híján halálra késelte kislányát. A nő korábban angoltanárként dolgozott, de az utóbbi időben mentális problémái miatt már inkább takarítást vállalt. Egyik éjjel bekattant, és késsel támadt rá feltehetően alvó gyermekére, a mentőket a nő barátja értesítette.

A támadást József, a kislány nagyapja nem látta, ő a lánya üvöltésére lett figyelmes, majd szembesült azzal, hogy Fanniból ömlik a vér.

"Hál'istennek Fanni jobban van, már nem is lélegeztetik, és a gyógyszeradagját is csökkentették. Még nem épült fel teljesen, ezért továbbra is kórházban ápolják, de az intenzív osztályról kiengedték"

– mondta a Borsnak H. József.

"Bementem hozzá a kórterembe, észre is vett. Beszéltem hozzá, de ő nem válaszolt, néhány perccel később pedig elaludt. Azt egyelőre nem tudom, hogy a fizikai vagy lelki állapota miatt hallgatott, de bízhatok benne, hogy hamarosan haza jöhet"

– magyarázta az idős férfi, és kérdésünkre elmondta, lányára, Juditra nem neheztel.

"Egy borzalmas tragédia, ami történt, de az, hogy haragudjak rá, szóba sem jött. Amit tett, egy szörnyű betegség következménye. Havonta ki kell váltania a gyógyszertárban egy injekciót, amit az orvosnál szoktak neki beadni. A gyógyszer hatására semmit sem lehet rajta észrevenni, viszont most egymás után kétszer is kihagyta"

– árulta el az idős férfi. József lánya letartóztatásban van, de ő mindvégig kitart mellette.