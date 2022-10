Eredetileg Kulcsár Edina táncolt volna a Dancing with the Stars új évadában, ám az egykori szépségkirálynő a hirtelen jött várandóssága miatt kénytelen volt visszalépni. A helyét Berki Krisztián özvegye, Mazsi vette át.

A Dancing with the Stars harmadik évadának első adására múlt szombaton, október 8-án került sor. Berki Mazsi sejtette, hogy sokan kritikusak lesznek majd vele, hiszen maga is tudja, hogy megosztó személyiség. A szereplése azonban jól sült el, és a második élő show-ban is táncparkettre lép majd.

Mazsi rögtön az első adás után videóinterjút adott a Life.hu-nak, melyet ide kattintva nézhetsz meg.

A médiasztár özvegyéről az utóbbi hetekben rengeteget cikkezett a sajtó, ugyanis először egy luxusautó mellett, majd pedig egy titokzatos férfi oldalán tűnt fel. Mazsi továbbra sem erősítette meg az új kapcsolat hírét, és várhatóan egyhamar nem is fog kiderülni semmi a magánéletéről, mivel szeretne magas falat húzni a privát élete és a közszereplés közé – írja a Bors.

A lapnak azonban annyit elárult, hogy mi a terve a Berki névvel.

"Olyan szintre jutott az életem, hogy most változtatnom kell. Nemcsak a magánéletben, hanem munka szempontjából is. Komoly céljaim vannak. Szeretnék letenni valamit az asztalra. Valami olyat, hogy utána az emberek azt mondhassák: igen, ő a Katona Renáta néven született lány, aki letett valamit az asztalra!"

Megtartom a Berki nevet. Berki Renáta Mazsiként ismertek meg, és a kislányommal közösen ezt a családnevet viseljük

– árulta el Mazsi a lapnak.