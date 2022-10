Szinte napra pontosan nyolc évvel ezelőtt szenvedett életveszélyes és később halálosnak bizonyult sérüléseket a francia Jules Bianchi. A pilóta nagy sebességgel csapódott egy, a pályán álló munkagépbe és ehhez kísértetiesen hasonló balesetet sikerült elkerülnie több versenyzőnek is az idei japán futamon.

Két év kihagyás után tért vissza Japánba a Forma-1, ugyanis tavaly és tavalyelőtt a koronavírus-járvány miatt az összes ázsiai futamot törölték a versenynaptárból. Sokan várták a japán futamot, ugyanis nagy esély volt arra, hogy már most bebiztosítja második világbajnoki címét Max Verstappen. Ez végül bekövetkezett, ám nem csak emiatt marad emlékezetes a nagydíj.

A futamot rögtön két kör után megszakították, ugyanis olyan nagy mennyiségű eső zúdult a pályára, hogy versenyzésre alkalmatlan volt az aszfaltcsík. Emellett a Ferrari spanyol pilótája, Carlos Sainz Jr. falnak csapta az autót és többen is megpördültek. A törött autó mentésére beküldtek egy munkagépet, akkor amikor még több autó is körözött a pályán. A felverődő víz miatt borzasztóak voltak a látási viszonyok, így sokan a munkagépet sem vehették észre időben.

Mivel a vizes aszfalton (főleg nagy eső idején) bármikor irányíthatatlanná válhatnak a forma-1-es autók, melyek még ilyen körülmények között is több mint száz kilométer/órás sebességgel mennek, csak a szerencsének köszönhető, hogy nem ismétlődött meg a 2014-es japán tragédia. A nyolc évvel ezelőtti futamon szintén esős körülmények között vesztette el uralmát a járműve felett Jules Bianchi, és nagy sebességgel belecsapódott az egyik törött autót éppen kiemelő munkagépbe.

A belső kamerás felvételen is látszik, ahogy az essőfüggönyön keresztül felsejlik a pálya szélé álló sárga munkagép. Nem tudni, miért küldték be idő előtt a pályára, de centiken múlt, hogy nem történt tragédia. Bianchi honfitársa, Pierre Gasly a verseny szünetében magából kikelve járkált fel-alá a boxutcában, ugyanis ő volt az egyik versenyző, aki közel volt a munkagéphez és akár meg is halhatott volna.

Az ominózus "traktor" a lenti videón is látható, a 7. másodpercnél.