G.w.M nemrég a Life.hu-nak adott interjújában is arról beszélt, nem érdekli, kik és mit írnak róla, ő éli az életét, és most egy újabb anyagban is megerősítette mindezt. A rapper idén ünnepli zenei pályafutásának tizedik évfordulóját, és mint mondja, az idei volt számára az eddigi legjobb esztendő. Ennek ellenére sokan félreismerik őt, és csak a képei és posztjai alapján ítélkeznek felette.

"Van egy alap unszimpátia az emberekben felém, amit nem gondolom úgy, hogy rossz. Van egy alap, depresszív hangulat Magyarországon. Sajnos. Mert ha külföldön vagyok, én ezt nem tapasztalom. Egy ilyen karakán, magabiztos, alfahím karakter vagyok mind privát, mind zenei életben" – mesélte a Blikknek Márk.