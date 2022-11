A vetítésen ott volt Zámbó Krisztián és Jimmy legkisebb fia, Adrián is, aki a tragédia idején, 2001. január 2-án mindössze hétéves volt. A fiú is ott volt abban a csepeli házban, ahol az énekes fegyverbaleset áldozata lett, éppen aludt, és csak később tudta meg, hogy édesapja elhunyt.

"Nehéz most erről beszélni. Felkavartak a látottak, jóllehet próbáltam úgy idejönni, hogy már otthon tisztáztam magamban az érzéseimet, és felkészültem az esetleges sokkra. A sorozat képileg, színészi munkában világszínvonalú alkotás. A személyes benyomásom abszolút pozitív, most mégis kavarognak bennem az érzések. Látni és szembesülni, részese lenni ilyen módon apukám múltjának, komoly lelkierőt igényel" – mesélte a Blikknek Zámbó Adrián, aki azt is elárulta a lapnak, hogy az a jelenet volt számára a leginkább felkavaró, amikor a műtőasztalon látta édesapját.

A sorozat első részében egy pillanatra a műtőasztalon látni Zámbó Jimmyt, akit fiatalon Olasz Renátó, idősebb korában pedig Nagy Ervin játszik a képernyőn.