Én ott leszek, mikor feladnád, amikor a fejedet lehajtanád – így kezdődik a Halott Pénz egyik legnagyobb slágere, amely jelenleg 21 milliós megtekintésnél tart a YouTube-on. Ki gondolná, hogy a zenekar frontembere, Marsalkó Dávid többször is majdnem feladta a zenei karrierjét? Mélypontokról, zenei kezdetekről és gyerekkoráról is mesélt a hajógyár.hu Életút című műsorának.

Marsalkó elárulta, mai napig nagy hatása vannak rá a nagyszülei, akik évekig voltak orosz munkatáborban Szibériában, ahol több gyereket is elvesztettek. Majd visszatértek Magyarországra, és a nulláról kezdték el újra építeni az életüket.

Mai napig bennem van a nagyszüleim hatása, hogy ők miken mentek keresztül, és milyen nehézségek árán éltek egy nagyon tisztességes életet, és hogyan tartották el a nehézségek ellenére a családjukat, hogyan nevelték fel a gyerekeket

– mesélte Dávid.

"Ezek olyan dolgok, amikre sokszor szoktam gondolni, amikor azt érzem, hogy összedől körülöttem a világ. Akkor eszembe jut, hogy milyen, amikor tényleg összedől valaki körül a világ."

Dávidról köztudott, hogy viszonylag későn, már az egyetemi évei alatt kezdett bele a zenélésbe, először Pécsen, ahol éltek, egy hiphop-sorozattal indult a karrierje. Arról is mesélt, hogy mindig is kilógott az underground zenei vonalból, nem tartja magát rappernek, sokkal inkább "hibrid" előadónak, hiszen egy kis bluesos, rockos érintés mindig jellemezte a zenéjét ugyanúgy, ahogy az élő zene, az élő hangszerek iránti vágy is. A Halott Pénz története tehát elkezdődött, és az út a sikerhez vezetett, mára ők az ország egyik legnépszerűbb zenekara.

„A legnagyobb kihívás az, hogy az ember folyamatosan motivált legyen. Én nagyon szerencsésnek mondhatom magam, mert abszolút azzal foglalkozom, amit nagyon szeretek, és nagyon boldoggá tesz, de még így is állandóan falakba ütközöm, kihívásokba. A legtöbb esetben ezeket meg lehet oldani, de mint mindenkinek, nekem is megvoltak a démonjaim mindig, és azok az időszakok, amikor úgy éreztem, hogy a világ súlya a vállamon van" – árulta el az Életútban.

Több ilyen mélypont is volt. Az egyik éppen a 2010-es évek, amikor majdnem abbahagytam a zenélést. Úgy éreztem, hogy ebből az egész underground közegből nem tudok kitörni, ott se fogadnak el igazán, de nem is tudok előre lépni. Keresem a helyem a munkahelyemen, nem találom azt, milyen területen kellene dolgoznom. Elveszettnek éreztem magam minden szempontból.

"Azt éreztem, az egészet összecsomagolom, eldobom és kezdem a zéróról. Akkor csináltam az Avantgardhoz egy klipet, majd a Feneked a gyengém klipje is elkészült, és az elindított valamit. A következő nagy mélypont akkor volt, amikor elértünk egy magas csúcspontra a magyar zenei életben, amikor először megtöltöttük a Budapest Arénát. Egészen addig folyamatosan láttam a célokat, aztán amikor megtöltöttük az Arénát és nagyon sok dolog ki volt pipálva, amit a hazai zenei életben el lehet érni, egy elképesztő üresség tört rám" – mesélte Dávid, majd hozzátette:

"Ez talán egy sokkal nehezebb mélypont volt. Nehéz ezt elmondani és érteni is, hogy miért van az, hogy amikor az ember igazán sikeres, akkor jönnek ezek a démonok. Olyan ürességet éreztem, hogy utána nyáron, a Szigeten mondtam a menedzseremnek, hogy én vagy háttérbe vonulok, vagy berekesztem az egész Halott Pénzt. Azt éreztem, hogy kiürültem, hogy mit csináljunk még, hova tovább? Nem láttam a következő lépést."

Marsalkó végül hosszas vívódás, egy rögös út után – amelynek során megszületett többek között az Amikor feladnád című óriási slágerük is, amely elindította a következő Halott Pénz korszakot – immár teljesen más attitűdökkel, új célokkal vetette bele magát a munkába, és ez az időszak azóta is tart. Az a dal nemcsak a zenekarnak, hanem Dávidnak is hatalmas lendületet adott, és azóta is nagyon jól érzi magát a zenélésben, a folyamatos fejlődésre koncentrál. Ezt pedig meghálálta és meghálája a közönség, rendre adják a teltházas koncerteket.

Arra vagyok a legbüszkébb és a leghálásabb, hogy ezt az egészet a közönség építette fel. Hogy egy alulról, a semmiből jövő történet a miénk, és hogy emberek tudtunk maradni ebben az egészben. Hogy a közönségünk velünk van, járnak a koncertekre. A legnagyobb siker, hogy az emberek elkezdték ezt szeretni, és minket, hogy hallgatják a dalokat. Ezáltal valahogy az én életem is kisimult

– zárta a gondolatait a Halott Pénz frontembere.