A Hal a tortán című műsorban lezajlott eseményekre reagált Polgár Árpád a Facebook-oldalán. Gáspár Evelin és közte alakult ki némi feszültség, amiről Evelin nyilatkozott a sajtónak, Polgár Árpád pedig a történet másik oldalát osztotta meg közösségi oldalán.

"Alulírott, Polgár Árpád a sajtóban ellenem induló lejárató-kampánnyal kapcsolatban a következő nyilatkozatot teszem: A Hal a tortán forgatásán történt incidenssel kapcsolatban sem engem, sem a feleségem, Polgár Tündét nem kereste meg a sajtó egyetlen munkatársa sem, hiába állítják ezt a cikkekben, ez hazugság. Az sem felel meg a valóságnak, hogy visszautasítottuk, hogy reagáljunk, erre esélyt sem adtak. Ezzel kapcsolatban az összes sajtóorgánum azonnali helyreigazítását kérem.

A műsor második felében azért nem szerepeltem, mert házigazdaként olyan mértékű sértésben volt részem, ami miatt visszavonultam.

Nem vagyok hozzászokva, hogy egy vendég: Mi a fa..ért kellett kétszer megállnunk, miért nem voltatok készen!- mondattal érkezik, köszönés helyett. A csúszás oka nem az volt, hogy Tünde nem készült el, hanem ennek technikai okai voltak. Információnk szerint ennek az volt az oka, hogy reggel másnapra készült előforgatás a boltban, ahonnan a műsor háziasszonya elkésett, mert állítólag elaludt. Aki történetesen Evelin édesanyja.

Sajnálom, ha Gáspár Evelinnek sértő volt a hanghordozásom, de nem vagyok hozzászokva, és azt gondolom, hogy nem is kell elviselnem, ha a saját házamban tiszteletlenül beszélnek velem. Számomra az Ő káromkodása felém kimerítette a tiszteletlenség fogalmát. Részemről semmilyen degradáló kifejezés nem hangzott el feléje, amennyiben valamit félreértelmezett, azért elnézést kérek.

Az üggyel kapcsolatban a továbbiakban nyilatkozni nem szeretnék, méltatlannak tartom a kialakult helyzetet. Ahogy eddig sem, most sem fogunk felülni semmilyen szenzáció-hajhász reakcióvonatra. Ezért ezzel a témával kapcsolatban minden további generált bulvárhírt tudatos hitelrontásként fogok fel, és akként teszem meg a szükséges lépéseket. Ezúton kérem, hogy ezt a nyilatkozatot csak így, egészében közölje a sajtó. Természetesen csak ha számít még a másik oldal véleménye is" - írta Polgár Árpád a Facebook-oldalán.