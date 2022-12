A Pest megyei Bagon található egyik hotel vízzel teli ciszternájába esett egy a gyermek, és megfulladt – tudta meg a Blikk. A lap úgy tudja, a 8 éves kislány a szüleivel az Ukrajnában kitört háború elől menekült Magyarországra.

"Jaj, borzalmas volt, ne is kérdezzen róla. Azóta is erről beszélünk, nem tudjuk egy perce sem elfelejteni. A kislány szülei már nincsenek itt, elvitték őket egy másik szállásra. Belegondolni is borzalmas, milyen lehetett nekik végignézni, amikor a kicsit felhozták a vízaknából. Mi sem tudjuk elfelejteni valószínűleg sohasem. Rettentően sajnáljuk őket, a szívünk szakad meg a gyerekért és értük is. Imádták a kislányukat, lesték minden gondolatát. Ez egy borzalmas baleset volt, senki nem tehet semmiről– mondta a lapnak egy asszony. Először a hegy felé indult, ám valamiért meggondolta magát, visszafordult, majd az udvar közepén található ciszternát nézte ki magának. Leemelte a műanyag tetejét, de azt nem sejthette, hogy vízzel van tele.

Amikor a szülei észrevették, hogy a kislány nincs meg, keresni kezdték. Órákkal később a rendőrök már csak a holttestét tudták kiemelni az aknából, a tragédiát valószínűleg kamera is rögzítette. A rendőrség közlése szerint a szörnyű eset idén októberben történt.

