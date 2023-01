A stadion játékterén felállított ravatalánál 24 óra alatt becslések szerint nagyjából 200 ezren rótták le kegyeletüket. Köztük volt Luiz Inácio Lula da Silva, Brazília nemrég beiktatott elnöke és Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elnöke is, akit sokan kritizáltak a koporsó előtt készített fényképe miatt.

A temetési menetet több rendőrautó és rengeteg zászlót lengető szurkoló kísérte végig Santos utcáin a kivételes futballista utolsó útján, amely elhaladt Pelé 100 éves édesanyjának háza előtt. Majd megérkezett a világ legmagasabb, 14 emeletes temetőjébe, a Necrópole Ecumenicába, ahol a végső búcsúztatáson csak a közeli hozzátartozók vehettek részt.

A 82 éves korában, múlt csütörtökön elhunyt labdarúgó a Santosban mutatkozott be a felnőtteknél, majd vált világklasszis játékossá, a csapatot közel húsz évig, 1956 és 1974 között erősítette. Pályafutását a New York Cosmosban zárta le, amelyben 1975 és 1977 között három idényen át szerepelt. Klubjaival szerzett trófeái mellett legnagyobb sikereit a válogatottal érte el, amellyel 1958-ban, 1962-ben és 1970-ben is világbajnok lett. Pályafutása lezárását követően 1995-ben ő lett Brazília első sportminisztere.

A Fekete Gyöngyszem - teljes nevén Edson Arantes do Nascimento - az utóbbi években többször kórházi kezelésre szorult, tavaly vastagbélrákot diagnosztizáltak nála.