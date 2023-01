Jeremy Renner súlyos balesete után most bejelentkezett a kórházból: mindenkinek köszönetet mondott.

A Bosszúállók 51 éves sztárja, Jeremy Renner súlyos sérülést szenvedett hóeltakarítás közben. A színészt helikopterrel kellett a sürgősségi osztályra szállítani. A nevadai kórházban szerencsére sikerült megoperálni Rennert hétfőn: az orvosok mellkasi traumát és ortopédiai sérüléseket láttak el. A színész most az Instagram-oldalán jelentkezett be: a videón látható, hogy a szerettei körében van, akiknek megköszönte a szeretetüket és támogatásukat, ahogy a rajongóinak is.