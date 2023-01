Harry herceg és Meghan Markle sorozatukkal felborzolták a kedélyeket, a hangulatot pedig tovább fokozta Harry herceg könyve, amit úgy visznek, mint a cukrot. A rengeteg kiteregetett családi titok után sokan úgy vélték, a párnak nem lesz helye III. Károly koronázásán, ám kiderült, hogy a király szeretné, ha a fia és annak felesége ott lennének a ceremónián.

Károly Justin Welby érseket kérte fel arra, hogy próbáljon Harry és Vilmos között közvetíteni és olyan megállapodsára jutni, amely lehetővé teszi, hogy Harry is ott legyen a májusi ceremónián a feleségével. Károly úgy véli, hogy távolmaradásuk több kérdést vetne fel, mint az, ha megjelennek, ezért hajlandó engedményeket is tenni - írja a The Daily Mail. Vilmos azonban aggódik, hogy testvére magára irányítaná a figyelmet az eseményen.