Clara Chía Martí pánikroham miatt került kórházba, ami azért jeletkezett nála, mert megviselte a hatalmas médiafelhajtás, ami az utóbbi időben körülötte és Piqué körül van. Shakira sem bánt Clarával kesztyűs kézzel, legújabb slágerében egy Twingóhoz és egy Casio órához hasonlította.

Nemrég Piqué is posztolta az első hivatalos, közös képet képet új szerelmével, a kommentelők pedig szétszedték őket. És ha ez nem lenne elég, Shakira rajongói a nyílt utcán támadták meg a 23 éves lányt. Spanyol lapok most arról számoltak be, hogy kiengedék Clarát a kórházból, lesifotók is készültek a párról.

Gerard Piqué y Clara Chía vuelven a vivir juntos tras el ‘huracán’ Shakira. Las imágenes que lo demuestran https://t.co/lyj6aBYkU4 — leo vazquez (@leo305leo) February 2, 2023