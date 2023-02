Zámbó Krisztián elárulta, Jimmy valóban szerelmes volt Gregor Bernadettbe, és akár az is előfordulhatott volna, hogy véget vet emiatt a házasságának.

Zámbó Krisztián elárulta, édesanyja nem tudta olyan könnyen elviselni apja kicsapongó életét. A Király következő felesége, Edit akkor került képbe, amikor Csepelre költöztek.

"Szerintem tudott apa kikacsingatásairól, de nem akarta elhinni, vagy nem akarta elfogadni. Ezt igazából sosem kérdeztem meg tőle, de ő a mai napig édesapámat szereti. Én akkor még nem tudtam, hogy Edit kicsoda, néninek hívtam. Azt láttam, hogy amikor apu hazajött, anyukámmal eltűntek a szobában, én emiatt azt hittem, szuper minden. Puszit is adott anyu szájára, evett is nálunk. Igazából nem fogtam fel, mi a helyzet. Aztán anyu nem kért már ebből, mert tudott Editről, majd Háfra Mariról is, és ezt már nem tudta elviselni" - mondta Hajdú Péternek a Frizbi TV felvételén.

Krisztián úgy véli, Edit több mindent elnézett Jimmynek, tisztában volt Gregor Bernadett-tel való viszonyával is. "Beláttam a lakásba, amikor együtt voltak, de ez nyílt titok volt. Amikor nemrég erről beszéltem, felhívtam Editet, hogy ugye, nem bántottam meg. Azt mondta, semmi gond, mert tudott róla. Nem sokkal azelőtt kezdődött a viszonyuk, hogy apu meghalt. Edit és közte akkor már megromlott a kapcsolat. Előfordulhatott volna, ha apu nem hal meg, hogy elválik és Bernivel marad, mert szerelmes volt. Látni lehetett rajta, hogy már nem úgy állt a házasságához. Korábban is voltak köztük veszekedések, de amikor Edit elment a csepeli lakásába, apu reggel mindig átment hozzá virággal, majd azt mondta neki, hogy: szerelmem, gyere haza, hiányzol. Akkor viszont nem ment, velem maradt otthon, és nem volt kiborulva, pedig Edit akkor már két napja nem volt otthon. Akkor találkoztam vele utoljára a halála előtt, és egyáltalán nem tűnt úgy, hogy meg lenne rogyva" - idézi a Blikk Krisztiánt.