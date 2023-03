A zaklatók között is vannak ártalmatlanok, akik egy-egy fotó vagy autogram után továbbállnak, de vannak olyanok, akik nem elégszenek meg egy találkozással. Többet, sőt mindent akarnak, egyesek pedig nem "jó szándékkal" közelednek a sztárok felé. Több híresség is átélt már hátborzongató kalandokat, amikor vagy betörtek hozzájuk, vagy meg akarták őket ölni.

Maszkban és késsel utazott Taylor Swift otthonához

A világhírű énekesnőnek sajnos nem egy, és még csak nem is kettő elvetemült rajongóval kellett megküzdenie eddigi élete során. Két évvel ezelőtt két férfi próbált betörni a New York-i lakásába, egyiküket pedig harminc hónap börtönbüntetésre is ítélték, ugyanis nemcsak üldözte, hanem fenyegette is Taylor Swiftet.

Ennél is durvább sztori a 2018-as, amikor Julius Sandrock egészen Coloradóból vezetett az énekesnő Beverly Hills-i otthonáig, hogy maszkban és késsel zaklassa a sztárt. Ugyanebben az évben ítéltek el egy másik férfit, aki szintén megpróbált betörni Swift lakásába. Taylor mindezek hatására alaposan felszerelkezett és egy hadseregnek elég kötszert hord magánál, mivel, mint mondja, bármikor rosszul alakulhatnak a dolgok.

Benyávogtak Keira Knightley ajtaján

A Karib-tenger kalózai-filmek sztárja sokáig szenvedett zaklatójának köszönhetően. A színésznő életét az akkor ötvenéves Mark Revill keserítette meg, a férfi ugyanis gyakran felkereste Keira és férje otthonát, sőt egyszer felnyitotta az ajtón elhelyezett levélnyílást és benyávogott rajta. A férfi krétával összefirkálta Keira ajtaját, majd egy következő alkalommal egy pendrive-ot dobott be a levélnyíláson. Az adathordozón egy macskás dal volt, azzal a kísérőüzenettel, hogy "Hallgasd meg a dalomat!". A színésznő feljelentést tett a rendőrségen, miután férje és a zaklató dulakodott, végül Revillt letartóztatták és pszichiátriára került.

Metszőollóval akarták kasztrálni Justin Biebert

A kanadai tinibálvány otthonát szinte ostromolják a rajongók, akik alig várják, hogy megpillanthassák, lefotózhassák vagy akár megölelhessék Justin Biebert. A sztár egyszer ki is fakadt és saját közösségi oldalán tette közzé a felháborodott posztot, melyben nemtetszésének adott hangot.

Nem véletlen, hogy Bieber nem szereti, ha ennyire közel merészkednek hozzá a fanok, ugyanis tíz évvel ezelőtt összefutott egy akkor 41 éves férfivel és annak unokaöccsével, akik a megölését tervezték. A férfiak először megkínozták (kasztrálták) volna Justin Biebert egy metszőollóval, majd végeztek volna vele. A felbujtó egy harmadik illető volt, aki azért szerette volna megöletni az énekest, mert Justin megváltozott és ez "feldühítette".

Robert Pattinson randira hívta zaklatóját

Az új Batman-filmek sztárja, akit sokan az Alkonyat-filmsorozatból ismerhetnek, egykor tinilányok szerelme volt. A ma is sármos színész azonban népszerűsége csúcsán nem volt biztonságban. Éppen Spanyolországban forgatta új filmjét, amikor egy nő heteken keresztül mindennap felbukkant a szállása előtt. Pattinson azonban nem rémült meg, sőt éppen magányos volt és unatkozott, ezért randira hívta a nőt. Robert ügyes trükkel rázta le a zaklatót, ugyanis a vacsora alatt végig az életéről panaszkodott, a nő pedig sose tért vissza.

Sandra Bullock a szekrénybe bújva hívta a rendőrséget

Az Oscar-díjas színésznő éppen egyedül volt otthon, amikor betörtek hozzá. Sandra Bullock azonnal a szekrényhez rohant és elbújt, miközben tárcsázta a segélyhívót. Zaklatója kifigyelte, hogy mikor lesz egyedül a színésznő, és ekkor lépett a tettek mezejére. Bullock akkor négyéves kisfia épp nem volt otthon, ugyanis a dada elvitte magához a gyereket, mivel a színésznő csak késő este ért haza. Zaklatója végül később öngyilkos lett – írja a Buzzfeed.