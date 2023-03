Szabyest nevét januárban az is megismerte, aki korábban még nem hallott a fiatal influenszerről és előadóról. Az énekes ugyanis élesen kritizálta Kulcsár Edina kedvesét, Varga Márkot, azaz G.w.M-et, majd később beleszállt Zámbó Krisztiánba és Gáspár Laciba is. Utóbbit most ismét betámadta, ráadásul az énekes és mentor új nótáját kritizálta meglehetősen élesen.

Hat év után Gáspár Laci új dala és videóklipje pont olyan, mint amikor egy 8. osztályos tanuló megírja és megcsinálja magának a dalt. Ezt sikerült hat év után kiadni, gratulálni nem tudok, széket pláne nem adnék

– idézi a Bors Szabyest Instagram-sztoriját.

Szabyest korábban azért kritizálta Gáspár Lacit, mert az elmúlt években szerinte "csak ült a sikerein".

"Nincs semmi felmutatható eredménye 13-14 éve a Lacinak. Nem nagyon rémlik egy darab sláger se. (...) Az X-Faktor az élete, de azt sem tudta felhasználni arra, hogy valamilyen zenei karriert indítson, egy albumot csináljon, vagy bármit. Ül a sikeren, és azt hiszi, hogy ettől megváltozik a világ, mert ő a Gáspár Laci, a mentor" – hangzott el az interjúban.