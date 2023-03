A Pentagon, UFO-kat vizsgáló irodájának igazgatója, a Harvard Egyetem vezető csillagásza, Sean Kirkpatrick nemrég egy olyan tudományos közleményt jelentetett meg, mely szerint a nemrég felfedezett, bizarr formájú égitest egy űrhajó lehet.

Az Oumuamua nevet viselő égitestről először négy éve lehetett olvasni, a tudósokat pedig azóta is megosztja a kérdés, hogy vajon űrlények alkotta szerkezetről, vagy természetes objektumról lehet-e szó. A Harvard Egyetem egyik professzora korábban azt állította, hogy az aszteroida valójában egy űrhajó, és most ezt megerősítette kolléga, Kirkpatrick is.

A tudós ugyanis ezt írja friss közleményében:

Egy mesterséges csillagközi objektum valószínűleg egy anyahajó lehet, amely sok kis szondát bocsát ki a Földhöz közeli áthaladása során

– idézi Kirkpatrick szavait a Blikk, majd a Bild cikke nyomán hozzáteszik, hogy a szakember lehetséges példaként megemlíti az Oumuamua nevű, hosszúkás, üstökösszerű objektumot.