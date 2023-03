Chrissy Teigen háromgyerekes édesanya, legkisebb gyermekük idén januárban született meg. A modell és zenész férje korábban hatalmas veszteséget szenvedtek: elvesztették egy kisbabájukat, aki halva született. A trauma feldolgozása sokáig tartott és fájdalmas volt, de másik két gyerekük és a kis Esti Maxine érkezése boldogságot hozott az életükbe. Chrissy pedig azt is hatalmas eredménynek tartotta, hogy két mellműtéte után is képes szoptatni. "Meglepett, hogy van egy csepp tejem is. Kétszer nagyobbíttattam meg a melleimet, a mellbimbóimat is leszedték és visszavarrták, és még mindig van tejem" - árulta el a People Magazinnak a modell. "Számomra hihetetlen" - tette hozzá.