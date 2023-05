A Facebookon megosztott videóval a MÁV arra figyelmezteti a vasúti síneken átkelőket, hogy nagyon figyeljenek oda, mert a vonatgázolást túlélni szinte lehetetlen.

"Ő túlélte... szerencséje volt...

A motorvonatvezető, amint meglátta a gyalogost azonnal gyorsfékezni kezdett és hangjelzést adott.

Mindig nézz körül! A vasút veszélyes üzem, közlekedj körültekintően! Érj haza biztonságban!" - írták a videóhoz, azt pedig már a szemtanúk és segítségnyújtók hozzászólásaiból lehet tudni, hogy egy középiskolás korú lány volt a szerencsés áldozata az esetnek.

Az egyik szemtanú le is írta a baleset körülményeit:

"A szemből érkező vonattal érkeztem és leszállásra készültem kollégámmal. Hosszú kürt hang és vészfékezés a másik vágányon. (Itt már sejtettük,hogy baj van) Elsőként értünk oda a kislányhoz remegő kézzel és lábbal, de óriási öröm ért, hogy szinte sértetlenül megúszta ezt az eseményt(igaz a lábát fájlalta). Természetesen értesítettük a mentőket és stabil helyzetbe fektettünk. Addigra már a szomszédos MÁV épületből is a segítségére siettek többen. Táskáját, szemüvegét stb. összeszedtük. Közben a távolból a motorvonat vezetője is a helyszín felé igyekezett. Én elé siettem, hogy őt is megnyugtassam a lehető leghamarabb, hisz ekkor még nem tudhatta mi is van a sérülttel. Csak azért írtam le az eseményt, mert nagyon sok negatív kommentet olvasok. Adjunk hálát az Istennek, szerencsének, bárkinek, hogy nem lett tragédia. A sérült egyébként egy rendkívül szimpatikus , szerintem középiskolás lány lehetett, aki aznap újjászületett és szülei sem veszítették el! Remélem teljesen felépültél "kislány" - írta az elsők közöt segítséget nyújtó utas, akinek viselkedése jó példa lehet mások előtt, akik nagy sietségükben elfelejtenek segítséget nyújtani bajba jutott embertársaiknak.