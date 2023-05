Suhajda Szilárd mentéséről Facebook-oldalán tájékoztatták az embereket: "Továbbra is a híreket várjuk Szilárdról."

A Mount Everest meghódítására indult magyar hegymászó műholdas nyomkövetője utoljára nepáli idő szerint szerda este 19:30-kor jelzett, akkor 8795 méter magasan járt, a Hillary-lépcsőnél, a jeladó azóta több pozíciót nem küldött.

Korábbi tájékoztatás szerint a magyar sportolót segítő háttércsapat csütörtök reggel értesült róla, hogy Suhajda Szilárd körülbelül 8780 méteren, a Hillary-lépcső aljában van. Egy másik hegymászó csapat látta őt, ruházata alapján egyértelműen beazonosítható volt. Amikor elhaladtak mellette életjeleket mutatott, de fagyási sérülések nyomai és a magashegyi agyödéma jelei látszottak rajta. Ezután szerveztek egy csapatot az elérésére, de hozzátették: az esély, hogy még életben legyen, amikor odaérnek, nagyon csekély.

A mentésének helyzetéről Facebook-oldalán osztottak meg információt.

"Továbbra is a híreket várjuk Szilárdról

Igazán köszönjük azt a nagyfokú érdeklődést, ami Szilárd expedícióját övezi. Nagyon szeretnénk mindenkit folyamatosan tájékoztatni, de jelenleg a helyzet tisztázása köti le minden erőnket.

Egyelőre nem szeretnénk minden apró részletet közölni a jelenleg zajló mentéssel kapcsolatban, mert azok csak felesleges találgatások táptalaját képezik. A serpák jelenleg is úton vannak a Hillary-lépcső irányába, vagyis abba az irányba, ahol Szilárdot legutoljára látták.

Abban biztosak lehettek, hogy a hazai háttércsapatnál aligha várja valaki jobban a híreket. Amint pontos információk állnak rendelkezésünkre a mentés kimenetelét illetően, akkor azt itt közzétesszük. Előfordulhat hogy ez 12, de akár 24 óra is lehet" - írták.