Az olasz bíróság a napokban hozta meg ítéletét Bradács Katalin ügyében: a saját gyermekét meggyilkoló anyát 20 év börtönre ítélték.

A volt pornószínésznő 2021 őszén tudta meg, hogy gyermekét a magyar bíróság nagy eséllyel ideiglenesen az apánál helyezheti el, ezért kisfiával, Alexszel együtt Olaszországba menekült. Ott kapta a hírt, hogy tényleg elveszik tőle gyermekét, melyre ő úgy ragált, hogy brutálisan, több késszúrással végzett a kis Alexszel.

A gyilkos anya a Borsnak adott exkluzív videóinterjúban elmondta, hogy nem tartja korrektnek az ítéletet, melynek indoklására a bíróságnak 90 napja van. A nő, akinek ügyvédei fellebbeztek az ítélet ellen, azt tartaná korrektnek, ha a gyerek apját és családját is megbüntetnék.

"Hiszen azért mentem el Magyarországból, mert a kisfiamat féltettem tőlük. Azt sem tartom korrektnek, ha nekem börtönben kellene maradnom" - magyarázza az interjúban, majd így folytatja:

"Igaz, hogy a gyilkosságban én voltam a tettes, de a biztató az a képzeletbeli, hosszú, fehér ruhás alak volt, aki azt is elmondta, hogyan kell pontosan csinálnom. Közölte, hogy Istennek kell szentelnem a gyereket."

Katalinra saját bevallása szerint nem irányul túl nagy figyelem, sokkal keményebb bűnözők is vannak ott nála. A börtönben sokat imádkozik, pap is jár be hozzá, de a szerettei nem állnak úgy anyagilag, hogy látogassák őt, így egyedül kell megbirkóznia tettével és annak következményeivel.

Katalin havi 160 eurót keres takarítóként a börtönben, de ebből 100 elmegy cigarettára, a többit higiéniai eszközökre költi, mert azokat nem adják a börtönben ingyen. Úgy gondolja, hogy negatívan különböztetik őt meg a többiektől, jelenleg is 5 napos büntetését tölti azért, mert állítólag összetörte a cellájában az asztalt.

"Ennek az a lényege, hogy zárkából egész nap nem mehetek ki, pedig a rabok reggel 8. 30 és 14.30-ig, illetve 16.30 és 19.30 között szabadon mozoghatnak az emeleten. Ezt már harmadszor töltöm le, mert szerintük összetörtem az asztalt a cellában. Hiába magyarázom, hogy már akkor ilyen állapotban volt, amikor behoztak. Olyan is volt, hogy folyt a vécé, én pedig hívtam a szerelőket. Azért is büntetést kaptam, a javításra pedig három hetet kellett várni" - panaszolta el a nő, akinek van ugyan érettségije, de elmondása szerint vállalta, hogy a börtönben elvégzi az olasz általános iskolát, hogy megtanuljon olaszul. Ám most ezt is elvették tőle, a tanárt állítólag meggyőzték, hogy ne tanítsa őt. A gyerekgyilkos anya fontolgatja, hogy a strasbourgi emberi jogi bírósághoz fordul.

Íme a megrázó beszélgetés első része:

Ez pedig az interjú második része: