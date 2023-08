A járványért felelős baktériumtörzset először 2022. augusztus 17-én Franciaországban egy koktélparadicsomot tartalmazó vegyessalátában mutatták ki. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ szóvivőjének tájékoztatása szerint Ausztriában, Németországban, Franciaországban és Svédországban készült esetinterjúk is a koktélkoktélparadicsomra engedtek következtetni, mint a fertőzés hordozójára.

A Salmonella Senftenberg terjedése főleg azért aggasztó, mert ez esetben a fertőzést antibiotikum-rezisztens baktériumtörzsek okozzák, így az antibiotikumokkal történő kezelés hatástalan.

Arra a kérdésre, hogy hazánk mennyire érintett a fenti üggyel kapcsolatban, a Nébih az alábbi választ adta megkeresésünkre:

"Hatóságunk folyamatosan nyomon követi az esetet az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszerén (RASFF).Jelenlegi információk szerint hazánk egyelőre nem érintett az ügyben. Természetesen amennyiben e téren változás történik, haladéktalanul megtesszük a szükséges intézkedéseket. A Salmonella Senftenberg kapcsán elmondhatjuk, hogy viszonylag ritka szerotípus a szalmonellózis esetében: uniós szinten 2020-ban 36, 2021-ben pedig 75 esetet jelentettek az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központnak (ECDC).Magyarországon eddig zöldségből származó törzset nem mutattak ki. A jelen ügy kapcsán egyelőre nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy valóban paradicsom okozta a fertőzést. Mindenesetre – ahogy általában is – javasoljuk a zöldségek és gyümölcsök alapos mosását fogyasztás előtt, mely jelentős mértékben csökkenti a szalmonellózis kockázatát."

Mit kell tudni a szalmonelláról?

A szalmonella-baktérium a leggyakrabban tojásban és csirkében található meg, és akár két hétig is okozhat ételmérgezési tüneteket. A tünetek közé sorolható a gyomorrontás , hasi görcsök, láz, émelygés, hányás, hidegrázás, fejfájás és véres széklet. Súlyos esetekben a szalmonella akár halálos is lehet, különösen veszélyeztetettek a kisgyermekek, az idősek és a legyengült immunrendszerű emberek . Utóbbiaknál antibiotikum-kezelésre is szükség lehet, ugyanakkor a betegség spontán is gyógyul.