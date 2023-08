A skiplagging egy érdekes és több szempontból vitatható téma. A kifejezésnek magyar megfelelője még nincsen, tulajdonképpen egy érdekes taktikáról van szó, ami az utazók körében vált egyre népszerűbbé az árak csökkentése és a költséghatékonyság érdekében. De miről is szól pontosan a skiplagging és miért érdemes többször is átgondolni, hogy érdemes-e belevágni? Ebből a cikkben minden kérdésedre választ kapsz.

A skiplagginget nehéz lenne egy szóval leírni, íme egy egyszerű példa, amely összefoglalja a lényegét: skiplaggingről abban az esetben beszélünk, ha egy utazó olyan repülőjegyet vásárol, amelynek célállomása a ténylegesen kívánt úticélja előtt van, és az utolsó szakaszt nem használja fel. Például, ha valaki New Yorkból Londonba szeretne utazni, és talál egy olcsó repülőjegyet New Yorkból Párizsba londoni átszállással, akkor az utazó csak a Londonig tartó szakaszt használja fel, és ott leszáll. Így kihasználja az árak közötti különbséget, mivel a közvetlen járatok általában drágábbak.

Elméletben zseniális ötletnek hangzik, hiszen rengeteg pénzt tudunk megtakarítani, miközben eljutunk közvetlen járattal a kívánt úti célhoz. A valóság azonban nem ilyen egyszerű, a skiplagging több kockázatot és korlátot rejt magában.

Jegyfeltételek

A legtöbb légitársaság olyan szerződési feltételeket alkalmaz, amelyek tiltják a skiplagging használatát. Ha a légitársaság rájön, hogy szándékosan csak részlegesen használod a jegyet, elállhatnak a további járatokra szóló foglalásaidtól, vagy akár megszüntethetik a gyűjtött hűségpontjaidat. 2019-ben a Lufthansa be is perelt egy utast skiplagging miatt, 2385 dollár kártérítést követeltek tőle, miután mintegy 600 angol fontért vett egy business osztályú retúrjegyet Oslóból Frankfurton keresztül Seattle-be, de megszakította útját, és nem utazta végig az útvonalat. A bíróság végül nem fogadta el a légitársaság érvelését, az utasnak adott igazat. Azonban ennél súlyosabb büntetéstől sem riadnak vissza a légitársaságok: bár a skiplagging nem illegális, szerződésszegésnek minősül, ami miatt akár örökre is eltilthatják az utazót a velük való repüléstől.

Csomagok és átszállások

Ha csak egy úticélra tervezett kézipoggyászt viszel magaddal, és az átszállás során a csomagod az úticél előtti városban marad, akkor komoly problémákba ütközhetsz. Ha például Párizsban leszállsz, de a csomagod már Londonban van, nehezen fogod visszakapni azt. Ebből kiindulva a skiplagging lehetőséggel csak az tud élni, akinek nincs feladott poggyásza.

Visszafelé nem használható

A visszaútra megfordítani a skiplagging taktikát nehezebb, mivel a légitársaságok általában a jegy lemondásával fenyegetőznek, ha az utazó nem jelenik meg a tervezett út első szakaszán.

Gyakori utasoknak

A rendszeresen repülőknek sokkal nagyobb kockázattal jár a skiplagging, mivel a légitársaságok felismerhetik a mintát és felléphetnek ellene.

Kockázatok a hűségprogramokban

Ha rendszeresen alkalmazod a skiplaggingot, a légitársaságok felfedezhetik és megszüntethetik a hűségprogramban való részvétel lehetőségét.

A légitársaságok felháborodása ellenére az elmúlt években virágzó üzlet épült a skiplagging köré: létezik már olyan oldal is, ami helyettünk összeállítja a legjobb konstrukciókat és figyelmezteti az ügyfeleket a legjobb ajánlatokra.

2014-ben a United Airlines az Orbitz utazási weboldallal összefogva beperelte a Skiplagged vezérigazgatóját, Aktarer Zamant. A légitársaság azt állította, hogy a rejtett városokra szóló jegyárusítás gyakorlata tisztességtelen és szigorúan tilos, arra hivatkozva, hogy a New York-i weboldal 75 000 dollár bevételkiesést okozott a légitársaságoknak. Az ügyet azonban elutasították, mert Illinois államban nyújtották be, ahol a bíróságnak nem volt joghatósága, mivel Zaman New Yorkban dolgozott és élt. Emellett, Zaman állítása szerint a gyakorlat teljesen legális volt – írja a Huffpost.

A skiplagging vonzó lehetőség azoknak, akik pénzt takarítanának meg repülési költségeiken. Ugyanakkor fontos mérlegelni a kockázatokat és az esetleges hátrányokat is. Legyen szó jogi kérdésekről vagy gyakorlati nehézségekről, az utazóknak mindig tudatosan kell dönteniük, hogy a skiplagging valóban a megfelelő döntés számukra. Mindenképpen érdemes alaposan megfontolni az összes aspektust, mielőtt belevágnánk ebbe az alternatív repülési stratégiába.