Négy éve húzódik Robert de Niro és egykori asszisztense (majd cégének alelnöke), Graham Chase Robinson ügye a bíróságon. A nő nemi diszkrimináció miatt perelte be De Nirót és cégét, a Canal Productionst. A beadványban olyanokat állít, hogy a színész afféle munkahelyi feleségként kezelte és olyanokat kért tőle, hogy vakargassa a hátát, mossa ki az ágyneműjét és ha ez nem lett volna elég, a fizetése is kevesebb volt, minta férfi alkalmazottaké. A keresetben az is szerepel, hogy De Niro mocskos viccekkel zaklatta, fogdosta és összegészében pokoli főnök volt - írja a New York Post.

Az ügyhöz tartozik, hogy az első pert a Canal Production indította Robinson ellen: azzal vádolták, hogy 450 ezer dollárt sikkasztott a cégtől (plusz a munkáját se végezte jól, ahelyett folyton a Jóbarátokat nézte az irodában). De Niro ügyvédje, Richard Schoenstein hétfőn elmondta, a napokban pont kerühet az ügy végére.