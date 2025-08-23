Harry herceg utolsó esélye: csak úgy békülhet ki a családjával, ha betartja a feltételeiket

Utoljára három éve láthattuk Harry herceget és Meghan Markle-t a walesi herceggel és hercegnével együtt, azóta egy vezető királyi szakért szerint folyamatos az elhidegülés, és egyre rosszabb a helyzet a két testvér és feleségeik között. Az egykor szoros kapcsolatban álló négyes utoljára Erzsébet királynő 2022. szeptember 8-án bekövetkezett halála után töltött együtt időt, és a nem túl fényes hangulatukat nemcsak a tragikus esemény határozta meg, hanem az egymással szembeni negatív érzéseik is.
Bár az idő általában gyógyít, Duncan Lancombe szerint ez nem vonatkozik Harryre, Meghanre, Vilmosra és Katalinra. Van azonban egy kis reménysugár, mégpedig Harry közelgő utazása az Egyesült Királyságba.
A WellChild jótékonysági szervezet védnökeként, amely súlyos egészségügyi problémákkal küzdő fiatalokat támogat országszerte, várhatóan Meghan nélkül repül a fővárosba, hogy részt vegyen a szervezet 20 éves díjátadó ünnepségén szeptember végén. A WellChild honlapján közzétett videóban Harry arra invitálja az embereket, hogy csatlakozzanak hozzá néhány ismeretlen hős megünneplésében, hozzátéve: „Igazi kiváltság, hogy tisztelettel adózhatunk ennek a hihetetlen közösségnek a bátorságáért és együttérzéséért”.
A 76 éves Károly herceggel való esetleges találkozóról szóló pletykák először a nyár elején, a két fél közeli munkatársainak zártkörű találkozója után kezdtek terjedni. Duncan szerint a királlyal való találkozó lehet Harry egyetlen esélye arra, hogy megnyissa az ajtót Meghan és önmaga számára, hogy visszatérhessenek a királyi családba.
„Amit hallottam, hogy Harry nagyon szeretne találkozni az apjával. Hogy ez megvalósul-e, az még a jövő zenéje. De az, hogy Angliába jön, legalább egy esélyt ad nekik a találkozásra, és arra, hogy megkezdjék a kapcsolatok helyreállítását. Ezt teljes titokban, zárt ajtók mögött kellene megtenni, mert egyszerűen túl sok minden került nyilvánosságra, és ennek véget kell vetni, ha bármit is meg akarunk javítani” — mondta a szakértő, aki szerint Vilmos nem állna apja útjába, ha úgy döntene, megbocsát Harry hercegnek.
„Vilmos valószínűleg nem áll majd az apa-fia újraegyesülés útjába. A királyi családnak egységesnek kell lennie. A brit társadalom egyfajta vezérfonalaként kell tekinteni rájuk, és a megosztottság egyáltalán nem jó. Károly király maga fogja meghozni a döntéseit, és Vilmos nem mondhatja meg a királynak, hogy mit tegyen.”
