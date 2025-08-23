Harry herceg utolsó esélye: csak úgy békülhet ki a családjával, ha betartja a feltételeiket

Utoljára három éve láthattuk Harry herceget és Meghan Markle-t a walesi herceggel és hercegnével együtt, azóta egy vezető királyi szakért szerint folyamatos az elhidegülés, és egyre rosszabb a helyzet a két testvér és feleségeik között. Az egykor szoros kapcsolatban álló négyes utoljára Erzsébet királynő 2022. szeptember 8-án bekövetkezett halála után töltött együtt időt, és a nem túl fényes hangulatukat nemcsak a tragikus esemény határozta meg, hanem az egymással szembeni negatív érzéseik is.

Harry herceg és Vilmos békülése egyetlen dolgon múlik a szakértő szerint

Bár az idő általában gyógyít, Duncan Lancombe szerint ez nem vonatkozik Harryre, Meghanre, Vilmosra és Katalinra. Van azonban egy kis reménysugár, mégpedig Harry közelgő utazása az Egyesült Királyságba.

A WellChild jótékonysági szervezet védnökeként, amely súlyos egészségügyi problémákkal küzdő fiatalokat támogat országszerte, várhatóan Meghan nélkül repül a fővárosba, hogy részt vegyen a szervezet 20 éves díjátadó ünnepségén szeptember végén. A WellChild honlapján közzétett videóban Harry arra invitálja az embereket, hogy csatlakozzanak hozzá néhány ismeretlen hős megünneplésében, hozzátéve: „Igazi kiváltság, hogy tisztelettel adózhatunk ennek a hihetetlen közösségnek a bátorságáért és együttérzéséért”.

A 76 éves Károly herceggel való esetleges találkozóról szóló pletykák először a nyár elején, a két fél közeli munkatársainak zártkörű találkozója után kezdtek terjedni. Duncan szerint a királlyal való találkozó lehet Harry egyetlen esélye arra, hogy megnyissa az ajtót Meghan és önmaga számára, hogy visszatérhessenek a királyi családba.

„Amit hallottam, hogy Harry nagyon szeretne találkozni az apjával. Hogy ez megvalósul-e, az még a jövő zenéje. De az, hogy Angliába jön, legalább egy esélyt ad nekik a találkozásra, és arra, hogy megkezdjék a kapcsolatok helyreállítását. Ezt teljes titokban, zárt ajtók mögött kellene megtenni, mert egyszerűen túl sok minden került nyilvánosságra, és ennek véget kell vetni, ha bármit is meg akarunk javítani” — mondta a szakértő, aki szerint Vilmos nem állna apja útjába, ha úgy döntene, megbocsát Harry hercegnek.