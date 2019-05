Ami 2019-ből eddig kimaradt, az nem hiány! Az majd most, júniusban történhet meg veled. Mindent tudsz pótolni, nem kell erőlködnöd semmiért, emellett még anyagilag is gyarapodást jelez a Jupiter. Az ötleteid végre életre kelnek, mindent megteszel a sikerért, a fejlődésért. Nagy lesz benned a lendület, ráadásul sokan segítik lépteidet, légy hálás ezért mindenkinek! Bátran oszd meg a gondolataidat és extrémnek tűnő ötleteidet másokkal, merj csapatban dolgozni, és olyan messzire jutsz, ami meglep téged.

Ikrek

Ahhoz, hogy a nyár kezdete a reményeidnek megfelelően alakuljon, és anyagilag is a gyarapodás energiái kapcsolódjanak hozzád, ahhoz nem maradhatsz tétlen, hanem erőteljes fokozatra kell kapcsolnod, még akkor is, ha ezt már májusban megtetted. Végül is az ismétlés a tudás atyja! A láblógatással ráérsz a hónap legvégén. Ne félj ismeretlen útra lépni, vállald a nagyobb kockázatokat is vágyott céljaid elérése érdekében. Egy-egy botlás így is megeshet, ám fel tudsz állni, és tovább mész utadon. Mindent alaposan fontolj meg!

Így segít a Hold:

Pénzforrások felkutatása, kiaknázása növő hold idején: június 3–17. között.

Pénzspórolás, kiadásokkal összefüggő önmegtartóztatás fogyó hold idején: június 2-ig és 18-a után.