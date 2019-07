A Bikák hétvégéje bővelkedni fog izgalmakban, sok új dolgot vonzanak be az életükbe. Az Oroszlánok bombaformában lesznek, tele energiával, eltökéltséggel és tenni vágyással, de a Szüzeknek sem lesz okuk a panaszra. Nézd meg, számodra mit tartogatnak a csillagok!

Kos Ez a hétvége azért lehet kiemelkedő és egyedi számodra, mert olyan emberekhez kerülhetsz közel, akik kiváló tanácsaikkal, őszinteségükkel segíthetik tisztán látni azt, mi jó neked és mi nem. Egyengethetik utadat úgy, hogy hasznos információkkal látnak el. Légy hálás a sorsnak azért, hogy ez veled történik. Ismerkedj, keresd a módját annak, hogy idegenekkel eszméket cserélhess, hallgasd meg gondolataikat és tippjeiket, s te is oszd meg velük a véleményedet. Azok a kötelékek, amelyek most alakulnak ki, mindenképpen elősegítik hosszú távú karrierterveidet, szingliknek pedig akár új szerelmet is hozhatnak.

Bika A hétvégéd bővelkedik izgalmakban, így pedig új dolgokat vonzol be az életedbe. Bár tény, hogy a nyugalom és a béke talán több örömöt okozna neked, de nem biztos, hogy meg tudsz ülni a fenekeden egy helyben. Akadhatnak olyan szituációk, amiket első látásra hátrányosnak, bonyolultnak vagy épp károsnak vélsz, ám ha abszolút reális maradsz, és több oldalról megközelíted a dolgokat, hamar rájössz, hogy itt és most minden a te eredményeidet, sikeredet, szellemi fejlődésedet szolgálja és támogatja. A sors mindig jó irányba sodor téged, hagyd magadat új útra téríteni!

Ikrek Ezen a hétvégén sok érdekes helyzetben kell feltalálnod magadat, ugyanakkor minden, ami most történik, bizony a hasznodra lesz. Bár nem keresed a bajt tudatosan, sőt, inkább kerülnéd a galibákat, összetűzéseket másokkal, ám minden nehézkes és leterhelő helyzet hozzáad valami pluszt a gondolataidhoz, így pedig jobban és könnyebben megértesz bizonyos helyzeteket, az embereket, aktuális körülményeket. A Mars és a telihold úgy alakítja a dolgokat, hogy akár egy hatalmi játékhoz is kedvet kaphatsz, be akarod bizonyítani, hogy ki az úr a háznál vagy a baráti társaságban.

Rák Ezen a hétvégén remek döntéseket hozol, még a családod vagy a barátok is nagyon megértőnek, kedvesnek és segítőkésznek mutatkoznak, sokan pedig egyenesen lenyűgözve hallgatják felemelő gondolataidat, praktikus ötleteidet, sokan kérik bölcs tanácsaidat. Minden jól halad, nincs akadály a céljaid felé vezető úton – ez pedig kiváló hír! Oszd meg eredményeidet azokkal, akik segítettek neked idáig jutni, hisz mások is részesei voltak a te sikerednek. Vasárnap mutasd meg szeretteidnek, milyen fontosak neked – vidd el őket wellnessezni vagy piknikezni.

Oroszlán Ezen a hétvégén bombaformában leszel, tele energiával, eltökéltséggel és tenni vágyással. A Hold feltölt energiával és inspirál. Engedd szabadon a fantáziádat! A kedved nagyszerű, régen láthatott ilyen pozitívnak és élettel telinek a környezeted. Tettrekész vagy, keresed a társaságot és a kihívásokat, emellett pedig elvágyódsz otthonról, ami persze érthető a nyár kellős közepén. Érdemes hívni a családot vagy invitálni a barátokat egy kis fürdőzésre, társasjátékra, közös grillezésre, biztosan minden jól alakul. Ha mostanában valakivel összeakasztottad a bajszodat, akkor tudd, hogy a régi sérelmek könnyen rendezhetők!

Szűz Ezen a hétvégén elemedben leszel, jók az ötleteid, humoroddal elkápráztatsz másokat. Kiváló a kedélyállapotod, az apró dolgoknak is tudsz örülni, az esetleges nehézségekben pedig megkeresed a jót, a tanulnivalót. Most nem vágysz nagy mozgalmasságra és izgalmakra, elegendő lehet egy tábla csokoládé vagy egy érdekes könyv, és rögtön más színben láthatod a világot. Egy kedves szótól, egy pozitív gondolattól is mosoly kerül az arcodra, öröm lesz az időt veled tölteni! Ha akad bármi, ami átmenetileg kizökkent a békés állapotból, azt ne hangos szóval rendezd. Keress olyan programokat, amiktől ismét felhőtlen lehet a hangulatod.

Mérleg Ezt a hétvégét és minden egyes órájának tennivalóit és programjait te határozd meg! Legyél egészségesen önző! Örömteli hangulat uralkodik rajtad, mindkét nap kellemes érzések ölelnek körbe, bármibe kezdesz most, azt szeretettel és odaadással tedd. Szívesen adsz... szeretetet, kedvességet, iránymutatást, ezt pedig környezeted valamilyen módon meghálálja. Érezni fogod, hogy mindaz, ami mostanság rendezetlen volt, az a helyére kerül hirtelen. Hab a tortán, hogy egy minden szempontból hozzád illő embert sodorhat most utadba az élet! Mindegy, milyen szerepet tölt be az életedbe, mert olyan dolgokat és érzéseket kapsz tőle, amelyek régóta hiányoztak.

Skorpió Sok energiát kellett beáldoznod hétközben, úgyhogy elsődleges feladatod, hogy mindent pótolnod kell. A hétvégén a pihenésre koncentrálj! Ideje van a változásnak, jót fog tenni az életednek, ha bizonyos dolgokon drasztikusan változtatsz. Csakis előre nézz és a cél felé törekedj! A hátrálást vagy a struccpolitikát felejtsd el, nem szabad most megfutamodni a kihívások elől. Épp ezek hozhatnak jelentős fejlődést számodra! Érdekes lehet akár egy tánctanfolyam, netán egy hétvégi gyorstalpaló tanfolyam is – a téma, a helyszín mellékes! Szeretteid támogatnak és örülnek annak, ha gyarapítod a tudásodat. Nem utolsó szempont az is, hogy segíts a környezetedben élő rászorulóknak.

Nyilas Meglepő, furcsa, netán épp banális élethelyzetekbe kerülhetsz ezen a hétvégén, ugyanakkor mindenre lesz megoldásod, ötleted. Képes leszel mindenben meglátni a jót vagy a fejlődés lehetőségét. Élvezni fogod, hogy végre történik valami izgalmas és formabontó dolog veled és körülötted, nem pedig a megszokott rutin vesz körbe. Érdekes és egyben értékes ötleteidet sokan fogják díjazni, hát mondd ki, ami eszedbe jut! Ajánlott időt és energiát fektetni abba, hogy másokkal közösen nagy dolgokat hozz létre. Merkúr segít abban, hogy megtaláld az összhangot az emberekkel!

Bak Ezen a hétvégén vegyes impulzusok vesznek körbe, így mehetsz bárhová, csinálhatsz bármit, a te kezedben van a lehetőség, miként, hol és kikkel töltöd az idődet. Kedvet kaphatsz az olvasáshoz, művelődéshez, egy új téma felkutatásához, tanuláshoz, szellemi képességeid bővítéséhez. Bármit teszel, azt teheted magányosan vagy egy csoporthoz csatlakozva. Bármilyen típusú fejtágításhoz kiváló ez a hétvége. Fejlődj, mert így új kapukat megnyitva ismeretlen lehetőségekre bukkanhatsz. Nagyszerű időpontot választasz, bármibe kezdj ezen a hétvégén, az hamar megtérül számodra.

Vízöntő Az égi konstellációk kiváló lehetőségeket kínálnak számodra, ne fogd vissza magadat! Indulj útnak, fedezz fel új dolgokat, ismeretlen helyeket, szerezz új barátokat! Tégy valami olyat, ami által kiemelkedhetsz a megszokott közegedből, így pedig akár elismerést is szerezhetsz magadnak. Ha még keresed a Nagy Őt, akkor most végre meghódíthatod kiszemeltedet – különösebb erőlködés nélkül tudsz a közelébe férkőzni. Mutasd meg bájaidat és a válasz megérkezik! A Hold mindenben segítségedre lesz! A sors megkönnyíti a dolgodat, amit meg kell tenned, azt tedd meg bátran!