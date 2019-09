A Bikák hétvégéje a kedvük szerint alakul: meglelhetik benne a szerelmet, szenvedélyt és romantikát is. A Rákok érdekes helyszínekkel, új élethelyzetekkel ismerkedhetnek meg, az Oroszlánoknak pedig az emberi kapcsolataik átformálására kell fókuszálniuk. nézd meg számodra mit tartogatnak a csillagok!

Szombat reggel talán kicsit nyűgös leszel, ám igen hamar megtalálod azokat az örömforrásokat, amik felvidítanak. Mint máskor, most is elsősorban rajtad múlik, mit hozol ki a pillanatnyi lehetőségekből, s miként okozol magadnak örömöt, ami sokat javít majd a kedélyállapotodon. Amennyiben lustálkodásra vágysz, éld meg azt kedved szerint! Ha a konyhában keresnél boldogságot, s alkotnál valami finomat, semmi ne tartson ettől vissza! A pihenés fontos helyet foglaljon el életedben, mert szükséged van a minőségi kikapcsolódásra. Szombat délutánra ismét elemedben leszel. Vasárnapra van terved? Dönts spontán!

Új élethelyzetekkel ismerkedhetsz meg ezen a hétvégén, érdekes helyszínek, fura körülmények adódnak, vonzani fognak az idegen emberek, ismeretlen kultúrák, s ha jön egy meghívás, bátran mondasz arra igent. Élvezd a sürgés-forgást, a társasági életet, emellett ne vesd el a sport lehetőségét sem. Lenyűgöz minden, ami eltér a megszokottól. Szeretnél sok dolgot megszemlélni, szívesen utazol is, ha adódik rá mód, Megtalálod a közös hangot olyan emberekkel, akiknek eddig kerülted a társaságát. Sok érdekes emberrel hoz össze a sors, nagyon sok pozitív élményben lesz részed. Fény derül arra, hogy a valamiért nem szokványos emberi külsők mögött micsoda szellemi magasságok rejtőznek.

Ezen a hétvégén mindig csak egyetlen dologra fókuszálj, s ha azzal megvagy, jöhet a következő tennivaló! Fontos, hogy semmiképpen se aprózd fel az energiáidat, ne ígérd meg, hogy több helyre is elmész! Jól teszed, ha sok időt szánsz emberi kapcsolataid átformálására. Aki fontos számodra, azt ne hanyagold el! Szánj energiát azokra, akikkel régen beszéltél, vagy csak felületesen tetted mostanság. Sokakkal nem találkoztál, pedig akadnak olyan ismerőseid, egy-két rokonod, akik emberi értéke igen jelentős. Az idő mindig kevés, de erre nem sajnálhatod! S ha letudtad ezt a Szaturnuszi feladatot, akkor felmerülhet a szombat esti buli helyszínének kiválasztása. Szingliként kiváló esélyed van a flörtökre.

A belső hangod az elmúlt napokban folyamatosan igyekezett tudtodra adni, merre menj, min változtass, milyen hibákat követsz el. Ám, úgy tűnik, Te ezeket figyelmen kívül hagytad, ami bizony hiba! Viszont a Szaturnusz most nem engedi meg azt, hogy a saját fejed után menj, s rávesz arra, hogy feltétlenül hallgass megérzéseidre, mert a tudatalatti nem puszta szórakozásból küldözget számodra lényeges információkat! Minden, ami most zajlik, jelentős hatással lehet arra, hogy harmóniába kerülj önmagaddal, és hogy előrébb tudj lépni olyan magánjellegű ügyekkel kapcsolatban, amelyek régebb óta megakadtak

Mérleg

Az elmúlt éjszakák álmatlanságban teltek? Talán rosszul aludtál, mert rengeteg terv van a fejedben, és sok a függőben lévő ügy is? A hétvégén magával ragad a fantáziád, egyre másra jó ötletekkel rukkolsz elő, s egy részük kifejezetten élhető és hasznosnak tűnik még mások számár is. Közben ne felejtsd el, hogy hétvége van, s pihenni is kellene! Igyekezz kiszakadni a mókuskerékből, s légy egy kicsit engedékenyebb magaddal, az önsanyargatás nem hasznos! Adj minél több szünetet a testednek és a szellemi felfrissülésnek, majd hétfőn ráérsz belevetni magad ismét a munka tengerébe. Ha őszinte vagy, akkor igazából nincs okod a félelemre, aggályoskodásra. Mit gondolsz?