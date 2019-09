Az Oroszlánok tele lesznek erővel, energiával, senki nem tudja meggátolni őket a céljaik elérésében. A Nyilasok számára ez a hét minden szempontból kedvező és eredményes lesz, a Halak szívét pedig néhány jó hír dobogtatja meg. Nézd meg, számodra mit tartogatnak a csillagok!

Kos Egy kicsi megtorpanást tapasztalhatsz a mindennapjaidban, ám ez nem egyenlő a kudarccal vagy a sikertelenséggel. Épp ez a pár nyugalmas nap segít abban, hogy felszívd magadat. Talán az égiek arra akarják felhívni a figyelmedet, hogy csökkentsd a tempót, és tervezd meg a következő hetek, vagy akár hónapok pontos menetrendjét, ugyanis ez a te érdeked! Fontos, hogy jól készíts elő mindent, határozd meg a feladataid sorrendjét, így gyors ütemben tudsz előre halani. Tény, hogy nem mennek hibátlanul a dolgaid, ám attól sem fogsz előrébb jutni, ha sietteted ügyeid haladását. Állj meg, gondolkodj, ötletelj, kérj tanácsot másoktól, hisz tudod, hogy több szem többet lát.

Bika A vártakhoz képest kissé másképp alakultak az elmúlt hetek, ezért most felszívod magadat, és magasabb fokozatra kapcsolz. Ez jó, így elérheted a céljaidat. Ez egy földhözragadt Bikától remek döntés, és minden égi segítséget megkapsz ahhoz, hogy gőzerővel haladj előre. Mottód ezen a héten legyen a „Mindent vagy semmit!" Kedveznek neked az égi konstellációk, és bár bőven akad tennivalód, az elismerés, a dicséret és a látványos eredmény is megérkeznek hozzád. Lesz minek örülni, és a saját sikereid által másokat is tudsz inspirálni. Szakmai téren, vagy épp tanulással összefüggésben is jelentős változások várnak rád, légy bátor, vállald fel az ismeretlent, mert így szerezhetsz rengeteg új tapasztalatot.

Ikrek Alkalmanként kifejezetten nehézkes napok állnak előtted, de nem futamodhatsz meg semmilyen akadály elől! Épp ez a hét az, amikor sokat tanulhatsz különféle helyzetekből és sok tapasztalatot gyűjthetsz. Megesik, hogy néha jogosan zsörtölődsz, hisz a múlt hét sem volt hibátlan, ám most legalább feltűnik az alagút végén a fény, így a kedélyállapotod is javul. Képes leszel már első nekifutásra elvégezni aktuális teendőidet, bár az is igaz, hogy fel kell magad töltened energiával. Váratlanul olyan dolgok is előtérbe kerülhetnek, melyekre kevés időt szántál a közelmúltban - s ez leginkább az emberi kapcsolataidra vonatkozik. Ha vannak bonyolult, lerendezetlen ügyeid, talán egy mély és tartalmas beszélgetéssel megújulnak a kapcsolataid.

Rák Általában igaz rád az, hogy néha felületes vagy, s csak a látszatra adsz. Ám ezen a héten megcáfolod a rólad megalkotott - nem feltétlenül pozitív – képet, és sokak véleményét átformálod. Figyelj arra, milyen változások zajlanak a mindennapjaidban, mert ezek visznek előrébb és emelnek magasabbra. Légy bátor! Amennyiben kapva kapsz az adódó alkalmakon, akkor képes leszel jelentősen befolyásolni eredményeidet. Az e heti események közül több hosszú távon hoz pozitív eredményt, viszont most kell lépned, cselekedned és ismeretlen utakat bejárnod - nem a jövőben! Új dolgokat fedezhetsz fel, érdekes embereket ismerhetsz meg, bővítheted szellemi tudásodat.

Oroszlán Ha hétfőn remekül érzed magadat a bőrödben, s tele vagy erővel, energiával, az nem a véletlen műve, hanem az égieké! Ezekben a napokban senki nem tud meggátolni céljaid elérésében, hisz a benned rejlő különleges erőt maximálisan tudod alkalmazni, nap mint nap. Képes leszel minden reggel új lendülettel útnak indulni, emellett töretlen lesz a jó kedved, s bőven akad majd kreatív ötletekből is. Az égi konstellációk erősítik jellemedet és kitartásodat, különösen szerdán és csütörtökön. Meglepő könnyedséggel ugrod át az esetleges gödröket és akadályokat, ennél is gyorsabban válaszolsz a hozzád érkező, bonyolult kérdésekre, és meggyőzöd ügyességedről ellenlábasaidat is.

Szűz Olyan események történnek ezekben a napokban veled és körülötted, amik mind kedvedre lesznek, fejlesztenek és erősítenek. Örülni fogsz annak, hogy részt vehetsz új ötletek megvalósításában, rászorulók támogatásában, összességében pedig sikereket is bezsebelhetsz. Örömre és a mosolyra folyamatosan lesz alkalmad, magasröptű gondolataid lesznek, pozitívabb leszel, int a közelmúltban bármikor. Másokra is jó hatással leszel, sokan lesznek ezért hálásak neked. Felemelő napok követik egymást, legyen szó szakmai előmenetelről, tapasztalatszerzésről, vagy egy új tudásanyag befogadásáról. Mindenképpen pozitív irányba fordul életed.

Mérleg A hét első fele a változás szelét hozza számodra - érzd magadat szerencsésnek. Olyan új kapuk nyílnak meg előtted, amiken már jó ideje kopogtattál, most viszont erőlködés nélkül tárulnak ki, s bátran léphetsz át a küszöbükön. Értelemszerűen rajtad múlik, hogy az ismeretlen felé vezető út vonzó-e számodra. Egy Mérleg – különösen most! - nem futamodhat meg a kihívások elől. Kifejezetten sikeres lehet számodra, ha merész és bevállalós leszel, annál nagyobb a lehetőség, és a bezsebelhető siker mértéke, amennyire gyorsan haladsz előre. Lényeges része lesz ennek a hétnek, hogy a kommunikációd is megfelelő legyen – ebben Merkúr segítségedre siet. Az, hogy miként beszélsz és viselkedsz embertársaiddal sok nehézséget vagy épp segítőkészséget szülhet.

Skorpió Ne érezd magadat eredménytelennek azért, mert valami, amibe belekezdesz, nem sikerül azon nyomban. Ez a hét épp úgy tesztel téged, hogy mindennek kétszer kell nekifutnod, s megmutathatod, hogy igenis kitartó vagy. Szerencsére gyorsan észleled a váratlan akadályok felbukkanását, ám, ami a Plútó nehézkes hatása visszafog, azt egy Skorpió kellő tudatossággal, megfontoltsággal és némi kreativitással szépen megold végül. Ez a leterhelőnek tűnő állapot csak pár napig tart, majd fordul a kocka, s nem lesz okod panaszra! Nem szomorkodj, ha valami nem sikerül, mert remek, építő jellegű tapasztalatokat ez esetben is gyűjthetsz, így pedig egy következő nekifutásnál a megvalósítás is jóval könnyebbé válik. Ne légy türelmetlen önmagaddal!

Nyilas Ez a hét minden szempontból kedvező és eredményes – viszont rajtad múlik, mennyit használsz fel céljaid eléréséhez a kedvező energiákból. Azért akad majd bonyodalom és a naptárad is zsúfolt lesz, ezért feltétlenül oda kell figyelned arra, hogy a sok munkát kellőképpen kompenzáld megfelelő mennyiségű és minőségű pihenéssel. Ne feledd, az egészségedet nem teheted kockára. Ezekben a napokban adódhatnak emésztési vagy meghűléses gondjaid, így ezekre fokozottan ügyelj. Ezek a kellemetlen hatások péntekre látványosan enyhülnek. Számos pozitív hírt kapsz a hét első felében, melyek a következő hetek, sőt, akár hónapok sikerességét is előre jelzik.

Bak Nehéz feladataid egy részét jó ideje halogatod, ám most itt van az a pillanat, amikor ezek nem tűrnek további halasztást. Környezeted rosszallását vívhatod ki azzal, ha továbbra is homokba dugod a fejedet. Ne tedd! Tény, hogy pár akadály nehezítette az utadat a közelmúltban, ugyanakkor ez nem indok arra, hogy továbbra is tétovázz. Hozd meg a fontos döntéseket mihamarabb! Különösen igaz ez abban az esetben, ha ezek az ügyek anyagi dolgokkal is összefüggenek. A feladatokat azért kapod, hogy megold azokat és új tapasztalatokat gyűjts. A Mars átmeneti, kellemetlen hatása miatt sok mindent elhalasztanál a jövő hétre, ami hibás döntés lenne. Állj ki magadért és céljaidért.

Vízöntő Egészen szerda estig az égiek többször is kizökkentenek békés közegedből, s ritmusváltásra kényszerítenek. Teszik mindezt azért, hogy azonnali változásra ösztökéljenek. Igen könnyen elvesztheted a fonalat, ha csak vársz és ülsz a babérjaidon. Ami változik, ahhoz azonnal alkalmazkodj. Épp így kapod meg azokat az inspirációkat, amik kreatívabb megoldásokat csikarnak ki belőled. Tarts ki, csak előre nézz, mert minden a helyére kerül csütörtökre. Légy diplomatikus azon élethelyzetekben, ahol téged kérnek fel döntőbírónak. Mondd el a véleményedet, de ne törj pálcát senki feje felett. Elsősorban a saját tennivalóiddal törődj, másokéval csak akkor, ha megcsináltál mindent, amit erre a hétre ütemeztél elő.