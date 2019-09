A Bikák számára izgalmas lesz ez a hét, munkával és eredményekkel teli napok várnak rájuk. Az Ikreknek pihenésre lesz szükségük, hogy fel tudjanak töltődni, a Skorpiók pedig ezen a héten nem pazarolhatjá el az energiáikat semmitmondó ügyekre. Nézd meg, számodra mit tartogatnak a csillagok!

Kos A hét első három napján meglepően érzékeny leszel a váratlan hírekre, főleg, ha azok anyagiakkal is összefüggésben lesznek. A téged érő külső hatásokra gyorsan reagálsz, de nem mindig jól vagy épp kellő türelemmel. Szerencsére szerda estére tovatűnik az a hatás, ami a feszültségedet okozza, így ismét békésebb leszel. Okosan teszed, ha tudatosan keresed a kompromisszumos megoldásokat, és a csendes, mindkét fél számára megfelelő megegyezéseket. Adódhatnak olyan pillanatok, mikor valaki csak a hibákat és a rosszat keresi benned, ám ebből is okulhatsz. Elsősorban azt, hogy te soha ne viselkedj így másokkal! Ne bonyolódj harcokba, vonulj vissza, légy toleráns, és a hétvégére szervezz egy bulit.

Bika Izgalmas lesz ez a hét számodra, munkával és eredményekkel teli napok várnak rád, panaszra nem lehet okod. Szakmai téren egyenesen rád ragyog a Nap, Fortuna nem fukarkodik a szerencsés helyzetekkel. Magánéleted is hoz pozitív fordulatokat. Amennyiben állásváltoztatáson töröd a fejedet, befuthat egy ajánlat, amit alaposan fontolj meg, s csak akkor mondj arra igennel, ha minden mellette szól. Ha túl sok a kétséges részlet, akkor a biztos meglévőt inkább ne add fel a bizonytalanért. Számos lehetőség érkezik tálcán, szinte csak ki kell választanod azt, ami neked tetszik. Ha van párkapcsolatod, most hosszútávra szóló döntéseket kell hoznod.

Ikrek Túl sok teher nyomja a vállaidat? Ez nem csoda, hisz egy ideje jócskán túlvállaltad magadat, és az energiahiány jelei most mutatkoznak meg látványosan. Elérkezett az a pillanat, amikor a munkán és a szívességeken túl magadra is gondolnod kell! Egy kicsinyke pihenőidőt is muszáj beiktatnod a rohanó hétköznapok során, hogy fel tudj töltődni. Délutánonként a megfeszített munkatempóból vegyél vissza, és keress olyan örömforrásokat, amik a gondokért cserébe kompenzálnak. Ahogy telnek a napok, lassacskán felfedezed magadban azt, hogy olyan extra tartalékokkal és ötletekkel rendelkezel, melyek bármikor munkára foghatók és sikert hoznak neked.

Rák Leterhelő időszakot jelez a hét első fele, a fogyó hold többször is megingatja az érzelmeidet, és néha már ott is rémeket fogsz látni, ahol nincsenek. Vigyázz, mert a gondolat teremtő erejével bármit bevonzhatsz – jót és rosszat egyaránt. Egészen csütörtök reggelig érzed majd ezt a kellemetlen hatást, aztán hirtelen tovatűnik a feszültség és mosoly kerül helyette az arcodra. A hét második felét kifejezetten eredményesen zárod, és már könnyedén átlépsz azon, ha valaki piszkálódik vagy számon kér rajtad valamit. Gyorsan tedd túl magad a hét eleji kellemetlenségeken, és hétvégére keress egy nyugalmas helyet, olvass, szánj időt hobbidra, beszélgess az emberekkel.

Oroszlán Másoknak is feltűnik, micsoda kapkodás jellemzi szerdáig a napjaidat – ám ennek is meglesz az eredménye. Az elmaradt dolgokat gyorsan szeretnéd rendezni, és még valami új témába is beleásod magadat. Nemrég igencsak felkeltette valakinek az ötlete vagy ajánlata az érdeklődésedet, aminek most tudsz teret engedni. Mivel aktív leszel, ezért az adódó nehézségekkel szemben sok öröm is ér, amik az estéidet végül jókedvűvé és elégedetté teszik. Csütörtöktől sokkalta könnyebb lesz a helyzeted, a Merkúr fokozott tempóra sarkall. Ne öld olyan dolgokba az energiáidat, amik lényegtelenek. Kapd össze magad, tedd a dolgod és sokak szemében nagyot nőhetsz!

Szűz Kitartó és elkötelezett jellemedet mintha elhagytad volna valahol a hétvége során, ugyanis hétfőn és kedden kiveszik belőled az elhivatottság, az akarat, az ambíció, s tőled teljesen szokatlan módon elbizonytalanodhatsz pár dologgal összefüggésben. A döntésképtelenség érzésével nehezen boldogulsz, többször azt érezheted, hogy nem tudsz választani fontos kérdésekben. Ám a valódi kérdés az, hogy nem tudsz, vagy nem akarsz dönteni? Talán elhamarkodottnak érzed kimondani azt, merre tovább és mire vágysz? Lehet, hogy segítséget kellene kérned? Tedd meg, hogy a hét második felére tisztán láthass, és visszatalálj önmagadhoz.

Mérleg Már érzed és látod az ősz egyértelmű jeleit? Mars miatt a hét első felében lendületet veszítesz, ám, mivel a Nap a Te jegyedet hódítja meg, végül önmagadra találsz. Jó lenne, ha találnál magadnak valamilyen örömforrást, ami segítene feltölteni energiatartalékjaidat, emellett pedig ajánlott összegezni aktuális feladataidat, s kiemelni ezek közül azokat, amik nagyon fontosak. Ne foglalkozz azzal, ha az időjárás nem a legkedvezőbb arcát mutatja, hisz összességében nincs okod aggodalomra. Bár apróságok nyomaszthatnak, de mindent meg tudsz oldani péntekig, hogy utána teljes egészében élvezni tudd a hétvégét és a programokat. Ha kedden és szerdán pár feladatnak kétszer kell nekifutnod, az épp úgy hozza meg neked a sikert.

Skorpió Ezen a héten nem pazarolhatod el az energiádat semmitmondó ügyekre. Sok dolgod akad, emellett komoly összpontosításra lesz szükség a fontos témák megvalósításhoz! Sokkal több figyelmet kell szentelned időd és energiád megfelelő beosztására, hogy a legtöbbet tudd kihozni az aktuális ügyekből. Ezzel kezd a hétfői napot, utána pedig reggelente is emeld ki a legfőbb teendőket, hisz ez komoly segítség lesz ahhoz, hogy a hosszú lista végére érhess péntekre. Nem leszel oda a túlórákért, de most épp ezek az extra vállalások hozzák meg számodra az elismerést. Ha most tanulás, továbbképzés is jár a fejedben, intézd el mihamarabb a beiratkozást, nehogy lemaradj valamiről!

Nyilas Nem számítasz látványos eredményekre és komoly fordulatra ezen a héten? Pedig könnyen megeshet, hogy nagy hirtelenséggel jelentős mértékben fordul veled a világ, csak figyelj! Érdekes hírek érkezhetnek szakmai előmenetellel vagy anyagi ügyekkel összefüggésben, ha szerződést készülsz aláírni, a keddi és a szerdai napok a legtökéletesebbek ehhez. Emellett fontos változások történhetnek munkahelyeden, vállalkozásod terén, de a magánéletedet sem kímélik az égiek, bár igaz, hogy örülni fogsz a módosulásoknak. Vedd észre, hogy mennyi kapu nyílik meg előtted, csak bátorságot kell venned, s ki kell aknáznod a lehetőségeket. Nem biztos, hogy minden érdekes tartalmú hírből hasznot húzhatsz, mégis mindegyik tartogat számodra tanulnivalót!

Bak Általában nehezen viseled a hétfői napot, és ez most is így lesz. Nem sok mindenhez van kedved, s ez keddre sem változik sokat. Végül szerdára lendületbe jössz, ekkortól viszont dupla sebességre kapcsolva végzed el a felhalmozódott munkát – látványos eredményekkel. A hangulatod emelkedik, s péntekre már te leszel mások támasza. Folyamatosan érkeznek hozzád különféle izgalmas hírek a héten, s ezek közül akad egy, ami már-már túlságosan is felkelti a figyelmedet. Valamilyen karrierrel, munkával összefüggő lehetőség adódik, amit senki nem akar a nyakadba sózni, hanem megkapod azt a lehetőséget, hogy szabadon mondj rá igent vagy nemet.

