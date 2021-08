Újra a Life.hu-n olvashatjátok Pilát Gábor gondolatait kapcsolatokról, szerelemről, barátságról és persze a szexről is. Most az Egy Férfi és egy Nő című könyvéből olvashattok el egy részletet.

– De jó ez az illat rajtad, mi ez a márka?

Vagy: – Nagyon finom az illatod! Jól nézel ki így kifestve!

Vagy: – Olyankor még szebb vagy, ha nincs rajtad smink!

Egy nőnél flegmasággal, kivagyisággal célt érhetsz, mert manapság sajnos arra illik felnézni, aki lenéző. Persze az elején fontos, hogy a kezdeti kampányidőszakban elvidd egy puccos, viszont nagyon drága, trendi étterembe. Ennek két jó oka is van: tudja meg minél hamarabb, hogy sok pénzed van (akkor is, ha nincs), és hadd higgye azt, hogy ha költesz rá, akkor a személye ugyanolyan fontos neked, mint a teste. Talán egy-két megalázó helyzet, hogy megtudja ki az úr a háznál, némi erődemonstrálás rajta és másokon (ezzel erősödik az uram és védelmezőm szerep), kemény kontroll, néhány jó szó, és ki is alakult a függőség.

És mivel lehet „megfogni" egy Nőt?

Nem megjátszott, viszont őszinte érdeklődéssel és tisztelettel. Fontos, hogy ne csupán érezd, de mutasd is meg neki, hogy tiszteled. A munkáját, a testét, a lelkét, a gondolatait, az érzéseit. Egy férfinak nem kell minden kiejtett szóval egyetértenie, ugyanis egy Nőnek nem egy hatalmas nyelvcsapásokkal operáló, bólogató kiskutyára van szüksége (nyelvcsapások törölve:)), viszont fontos, hogy megértsd és elfogadd az ő nézőpontját és véleményét is.

Fontos a szenvedély! Az ágyban megélt keményebb pillanatokra szükség van, de miközben egy Nő képes a szó nemes értelmében vett alázatra, és megengedő a férfienergiával, joggal vágyik a gyengédségre, az összebújásra, az érintésre, és arra, hogy a férfi függőleges állapotban is meg tudja őt ölelni.

És a vacsora. Egy Nő szeretheti az elegáns étteremben elfogyasztott vacsorát, ahol a foglalt asztalon egy szál virág és behűtött pezsgő várja, de legalább ennyire fogja értékelni, ha a férfi saját kezűleg, vacsora gyanánt, akár ügyetlenül is, de elkészít egy tojásrántottát vagy egy béna szendvicstálat.





Véleményem szerint, sem a világ legjobb tematikájával megtartott előadás, sem könyv vagy bármilyen életvezetési, párkapcsolati tanácsadás sem fog átütő és stabil eredményt hozni, ha nincs meg az emberben a változtatás határozott szándéka és a megfelelő gyakorlatba történő átültetés. Pilát Gábor, a Tabuk nélkül a párkapcsolatról Facebook-oldal megalapítója.







