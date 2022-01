A csinos és fiatal műsorvezető élete meseszerűen alakul, hiszen alig, hogy túltette magát a váláson, máris újra rátalált a szerelem. A boldogságot a szexi úszóedző, Shane Tusup oldalán találta meg, akivel már túl vannak az első fontos mérföldköveken is: találkoztak egymás szüleivel, közösen ünnepelték a karácsonyt és nemrég együtt jelentek meg a nyilvánosság előtt.

A sok munka és médiaszereplés mellett a pihenésre is szükség van, Zsófi pedig egy igazán gyönyörű helyen engedi ki a fáradt gőzt. Legújabb Instagram-bejegyzése azonban nem is a csodás táj miatt érdekes. A bomba formában lévő műsorvezető ugyanis anyaszült meztelenül állt az ablak elé, így nézte a mátrafüredi dombokat és égboltot. Nem félt attól, hogy fedetlen kebleit a hotel más lakói is megláthatják.

Zsófi merész fotóját ide kattintva nézhetitek meg.