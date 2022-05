Nemrég ért véget Vasvári Vivien párkapcsolata. A gyönyörű modell most úgy döntött, eljött a feltöltődés ideje, így fogta magát és elutazott.

A volt luxusfeleség nem is akárhova utazott, hanem egyenesen a francia riviérára ment kipihenni az elmúlt időszak nehézségeit. Az egykori sportoló alakja továbbra is kifogástalan, így nem meglepő, hogy rendszeresen meg is mutatja tökéletes testét.

Nemrég még luxusnyaraláson ünnepelte évfordulóját Vasvári Vivi és szerelme, Zsigmond, aztán hirtelen minden közös fotó eltűnt a celebanyuka Instagram-oldaláról. Mint kiderült, ennek az oka az, hogy úgy döntöttek, külön utakon folytatják az életüket.