A mosógépnek is áldás egy kis szódabikarbóna

Kéthavonta célszerű kimosni magát a mosógépet is. Ilyenkor állítsuk 90 fokos programra, és szórjunk a dobba három evőkanál szódabikarbónát. Feloldja a lerakódott szennyeződéseket, főleg a zsírt. Utána meg lehet ismételni a műveletet, de most ecettel, hogy a vízkőtől is megszabaduljunk.

Így kell szagtalanítani a gépet!

Ha sokat mosunk alacsony hőfokon, elszaporodnak a gépben a baktériumok, amik bizony elég büdösek egy idő után. A bacik rothadását az is segíti, ha folyton csukva van a mosógép ajtaja, és bepállik a víz. Pépesítsd fel a szódabikarbónát, és töröld át vele a mosógép belsejét, és rejtett fiókjait. A gép ajtaját, gumitömítéseit és a dobot se felejtsd ki - javasolja a Ripost.