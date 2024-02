Pesti mesék: tudod, kiről kapta a nevét a Stefánia út?

Stefánia hercegnő, az akkori trónörökös

Forrás: Wikipedia/s Bundesmobilienverwaltung/Hofmobiliendepot

A Corso út 1888-ban érte el a szinte végleges hosszát, és ekkor kapta meg a máig használatos nevét is. De ki volt az a Stefánia? Nem más, mint Stefánia hercegnő, az akkori trónörökös, Habsburg Rudolf felesége, akiről így a névadáskor még mindenki azt hihette, hogy idővel ő lesz az új magyar királyné is. Stefánia a belga király lányaként született, de a korabeli európai uralkodócsaládok közötti viszonyokat jól jelzi, hogy az anyja is Habsburg lány volt, a nagyapja pedig a Magyarország felvirágoztatásáért oly sokat tevő Habsburg József nádor. Stefániát 16 évesen jegyezték el Rudolf herceggel, és Ferenc József azt remélte a jólnevelt, csendes hercegnőtől, hogy majd jó hatással lesz a kicsapongó életet élő trónörökösre. Nem így lett, és a párnak csupán egyetlen lánygyermeke született, mert Rudolf a szeretőinél összeszedett nemibetegségekkel megfertőzte Stefániát is, akinél ez meddőséget okozott. A házasságuk megromlott, külön éltek, így aztán Stefánia nem is volt jelen, amikor Rudolf tisztázatlan körülmények között elhunyt, vélhetően öngyilkosságot követve el. Ez 1889-ben történt, azaz mindössze egyetlen évvel azután, hogy a Stefánia út névadója lett a hercegnő, aki később otthagyta az uralkodói családot, és szerelmi házasságot kötött Lónyay Elemér magyar gróffal, lemondva minden címéről.