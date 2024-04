Digitális böjt tavasszal - Nem is hinnéd, milyen könnyen megy!

Miért fontos mellőzni ezeket a "kütyüket" olykor-olykor?

A túlzott mobiltelefon, számítógép és internethasználat rossz hatással lehet a testünkre és a lelkünkre egyaránt. Az emberek többsége általában estefelé szereti pörgetni a közösségi oldalakat és a hírportálokat, éppen ezért az alvás minősége és időtartama is lecsökken. Az is előfordulhat, hogy unalmadban pörgeted a közösségi médiát, közben pedig teljesen elveszíted az időérzékedet. Ezekre a rossz szokásokra előbb-utóbb a tested is reagál, hiszen nem mozogsz eleget, romlik az alvásod minősége, ráadásul a kék fény rossz hatásairól még nem is beszéltünk.