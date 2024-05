Ha esküvő, akkor fehér ruha? De vajon miről álmodik a nő? - a híres divattörténész most elárulja a titkot

A nők társadalmi szerepe rengeteget változott az évek során. Ahhoz képest, hogy a nőket adták-vették régen, eljutottunk a fogamzásgátló bevezetésén és a szavazati jogon át Karikó Katalin Nobel-díjáig. Az önrendelkező nő megszületett.

Nem mindig a fehér dominált

A menyasszonyi ruha színe nem mindig volt fehér. A Mária királyné, Thököly Éva esküvői öltözeteként számon tartott kreációk színesek – fejtette ki a kurátor.

Az esküvői ruhák általában követték a korszak éppen aktuális divatirányzatát és sziluettjét. Nem képeztek egy külön típust, inkább a napszaktól függtek. A 16., 17. és 18. században az esküvők általában délelőtt voltak. A királyi és főúri házasságkötések több napszakot is átöleltek. Több öltözet is szerepelt ezeken az eseményeken.

–A nagy nemzetközi múzeumi gyűjteményekben láthatunk példát 16. és 17. századi fehér menyasszonyi ruhákra, de nem ez a jellemző – emelte ki Ildikó.

A főúri menyasszonyok a 18. században kezdték el viselni a fehér, fehér-ezüst, ezüst ruhát. A fehér nem csak a szüzességnek és a tisztaságnak a jelképe, hanem a gazdagságé is. A nemes anyagok fehérítése nagyon drága eljárás volt. Hamar koszolódott, sokszor csak egyszer használták. Ezt csak a legtehetősebb családok engedhették meg maguknak.

A fehér nem csak a szüzességnek és a tisztaságnak a jelképe, hanem a gazdagságé is

Forrás: Schumy Csaba

A fehér ruha története

A máig érvényes toposz A 18-19. század fordulóján, a korszak női divatja az antik görög és antik római márványszobrokat és azok lepelruháit vette inspirációul. Minden nő fehér ruhát hordott, éjszakára, nappalra, alkalomra és a mindennapokban is. A fehér divatszín lett, ami nem csak a főurak, de a cselédlányok körében is elterjedt. Egyre többen választották az 1800-1830-as években esküvőre is a fehér színt. 1840-ben Európa legnagyobb hatalmú uralkodója, Viktória brit királynő, a szokásos udvari díszruha, királyi pompa, korona és bíbor bársony helyett fehér selyematlasz ruhát, narancsvirág koszorút és a fátyolt választott. Ezzel azt kívánta mindenki tudomására hozni, hogy nem uralkodóként, hanem szerelmes hitvesként mondja ki a boldogító igent Albert főhercegnek. Az egész nyugati világban ennek híre kelt és onnantól kezdve ez egy máig érvényes toposz lett.

A menyasszonyi ruha trendek a mindenkori divathoz igazodnak. A századfordulón S vonalú nappali ruhákra emlékeztettek, az elektromos áram bevezetését követő évtizedekben már estélyi ruhaként is funkcionáltak, így kivágottak lettek és csillogó gyöngyök, rojtok, kövek díszítették. A húszas években a menyasszonyi ruha szoknyája is térdig rövidült, a harmincas évek nádszálnál is karcsúbb sportladyjei ismét hosszú, uszályos alkalmi ruhákban, vagy magyaros öltözetekben álltak oltár elé. A hatvanas évek fiatal divatja a menyasszonyoknál is forradalmi változást hozott. Láthatunk minit, nadrágot, horgolt ruhát, de egyszerű szoba kosztümöket is.

Mi kellhet még a nőknek?

A menyasszonyok fehér vagy színes ruháját változatos kellékek kísérték. Ezek nemcsak a szüzesség és a menyasszonylét, valamint az esküvői ceremónia vallási rituáléjának fontos szereplőiként voltak jelen, hanem az aktuális kor divatjának lenyomataiként is

– mesélte a kurátor.