A válás két leggyakoribb oka - Ügyvéd árulta el, mik ezek

James Sexton, egy New York-i válóperes ügyvéd, a The Diary Of A CEO című podcastben arról beszélt, hogy miért válnak el a leggyakrabban az emberek. Hozzátette, ha valaki egyszer vált, valószínű legközelebb is így reagál a problémákra. A statisztikák szerint az első házasságok 43 százaléka, míg a másodikak 60 százaléka, és harmadik házasságoknak pedig a 73 százaléka felbomlik. A szakember szerint két fő oka van, amikor a felek szerint a válás a legjobb megoldás.

A válás két leggyakoribb oka a pénz és a megcsalás

Forrás: Shutterstock

A hűtlenség és a pénz áll sok válás mögött

Sexton szerint a leggyakoribb okok közé tartozik a hűtlenség és a pénzügyi problémák. A hűtlenség gyakran már csak a jéghegy csúcsa, ami mögött mélyebb kapcsolati problémák húzódnak meg, mint például az eltérő igények és elvárások, más életszemlélet és más jövőbeli tervek, célok. A pénzügyek pedig nem csupán akkor vezethetnek váláshoz, ha nincs elég jövedelme az egyik félnek, sőt... Akkor válik problémássá, ha a pár egyik tagja hatalomgyakorlási eszközként használja azt.

Az eltérő szexuális igények is tönkretehetik a házasságot

A podcastban Sexton arról is beszélt, hogy az eltérő szexuális igények is gyakori problémaforrát jelentenek. A férfiak gyakran a mennyiséget helyezik előtérbe, és gyakran néznek pornográf tartalmakat, míg a nők inkább a minőségi kapcsolatra törekednek. Az ügyvéd szerint ez az a problémakör, amit gyakran meg lehet beszélni, és ha a két fél még nem távolodott teljesen egymástól, egy kis odafigyeléssel helyrehozható a házasság.