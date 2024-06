Tragédia Szigligetnél: belefulladt egy férfi a Balatonba

A Veszprém vármegyei hírportál számolt be a tragédiáról: egy közékorú férfi életét vette el a Balaton vasárnap késő délután Szigligetnél. A portál azt írja, a férfi egy matracon fekvő nő után ment, akit a hullámok elsodortak. Közben történt a tragédia. Batta Zsolt Iván rendőr-főhadnagy, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője közölte: a körülményeket még vizsgálják.

Sűrű volt a hétvége a Balatonon

A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata arról számolt be a közösségi médiában, hogy az elmúlt hétvégén már 44 strandon láttak el szolgálatot kollégáik, több tucat könnyű sérültnek segítettek. Két alkalommal is motormeghibásodás miatt vontattak hajókat egy-egy kikötőbe, valamint Balatonlelle előtt egy homokpadra futott vitorlásnak segítettek. Miközben tartottak vissza az állomáshelyükre, észrevették, hogy egy vízibicikliző család távolabb került a parttól, mint azt a jogszabály engedi, ráadásul a felnőttek mellett 4 pici gyermek is van az eszközön. Mentőmellényt senki nem viselt, még az óvodás korú gyermeken is csak karúszó volt. Kollégáink elmagyarázták nekik, hogy ez nagyon veszélyes, amit a szülők szerencsére azonnal megértettek, és ki is bicikliztek a partra. Később három kajakozó kamaszgyermek mentését végezték a Fonyódnál, akik szintén nagyon távol kerültek a parttól, és egy gumimatracon elsódródott hölgyet is kimentettek horgászok és a vízirendészet segítségével.