Kalandra fel! Íme a legjobb hazai nyári gyerektáborok listája

4. Ökomenikus Segélyszervezet nyári táborai

Az Ökomenikus Segélyszervezet évente több helyszínen is szervez ingyenes nyári táborokat rászoruló gyerekek számára. Az egy-egy hetes táborokban pénzügyi tudatosság, sport és egészségtudatos életmód, illetve szociális és digitális kompetencia fejlesztő tematikájú heteket tartanak. A kicsik és a nagyobbak közül is sokaknak ezek az alkalmak jelentik az egyetlen nyári vakációs lehetőséget. Ezért kiemelten fontosak azok a programok, melyek a közösség erősítése mellett igazi kikapcsolódást és élményt nyújtanak. Ilyen például az éjjeli kincskeresés, a közös főzés bográcsban, a sportos csapatépítő játékok, a kreativitást és készségeket fejlesztő kézműves foglalkozások, de a biciklitúra is.

A nyári gyerektábor költségei

A nyári gyerektáborok költségei változóak lehetnek attól függően, hogy milyen típusú tábort választanak a szülők, valamint a tábor hossza és a kínált programok is befolyásolják az árakat. A Funside Balaton nemzetközi tábor esetében egy hétre körülbelül 80 000 - 120 000 forint közötti összegre számíthatnak a szülők, amely tartalmazza az oktatási programokat, a szállást és az étkezést is. Hasonló árkategóriába tartozik a csillagászati tábor, melynek költsége annak függvényében változik, hogy bentlakásos vagy napközis tábort választanak a gyereknek. A mesetáborok esetében 30-70.000 Ft körüli összeggel lehet számolni, de itt fontos megemlíteni, hogy ezek napközis táborok, tehát ebben az esetben a foglalkozások reggeltől délutánig tartanak.