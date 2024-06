Szex a házasságban: lehet forró, szenvedélyes, orgazmussal végződő évek múlva is az intim együttlét

Nadia Bokody intimtanácsadó szerint - aki a közösségi oldalain edukálja a követőit - a szex hiánya miatt bomlik fel nagyon sok házasság. Ha már nem bújunk ágyba partnerünkkel, az hatalmas hiba - vélekedik - és arról is beszél, hogyan hozhatjuk vissza a vágyat évek után is. Persze, a legjobb, ha el sem veszítjük.

A szex nem tűnhet el egy kapcsolatból, szögezte le Nadia

Forrás: nadiabokody/Instagram

A szex a régóta fennálló kapcsolatokban is fontos

"Ha nem akarod, hogy a házasságod kudarcba fulladjon, nem törődj bele, hogy már nem szexeltek. Beszéljetek a problémáról, ne hidd, hogy magától visszatér a szenvedély" - mondta Nadia. "A testi intimitás hiánya elszakadást, magányt és végül haragot szül" - tette hozzá.

A szex hiánya azonban nem csak az idősebb korosztálynál jellemző, egy kutatás szerint a változókorú nők harmada, a 60 év felettiek körülbelül 47, a 30 év alattiak 18 százaléka nem szexel. A kutatások szerint persze nem a gyakoriság az egyetlen és legfontosabb fokmérője a szexuális elégedettségnek, hanem az, hogy az illető miként érzi magát, amikor ágyba bújik a partnerével.

"A szex a kapcsolat elején magától értetődő, ha pedig már sok éve élünk együtt, úgy fogalmazzuk, csökkent a libidónk. De valójában ez nem így van: ha nem kommunikálunk egymással, nem tudunk a másikhoz közel kerülni" - mondta a szexterapeuta.

Minden a kommunikáción múlik

Sarah Mulindwa, szexuálisegészség-szakértő, ahogy Nadia is, úgy véli, a kommunikáció kulcsfontosságú – különösen akkor, ha kielégítő, orgazmussal járó aktusra vágyunk. "Végső soron sok minden a kommunikáción múlik, de az is fontos, hogy ismerd a saját testedet. Derítsd ki, mi esik jól, és azt mondd el a partnerednek is" - nyilatkozta. "Lehet forró, rendszeres, szenvedélyes a szex egy hosszú házasságban is. Ez nem álom, hanem valóság lehet és kivitelezhető. Egyszerűen meg kell értened, hogyan működik az izgalom egy hosszú távú kapcsolatban" - vélekedik Nadia.