Fülöp herceg neve titkos FBI-dokumentumokban szerepel: köze lehetett a 20. század legnagyobb botrányához

A Mail on Sunday derítette ki, hogy Fülöp herceg neve szerepel a Profumo-ügyről szóló szigorúan titkos FBI-dokumentumokban. Az iratokból kiderül, hogy az edinburgh-i herceg személyesen "kapcsolatban állt" Christine Keelerrel és Mandy Rice-Daviesszel, a két nővel, akik az akkori brit kormányt megbuktató szexbotrány középpontjában álltak. Az amerikai igazságügyi minisztérium aktái szerint a kulcsfontosságú feljegyzéseket J. Edgar Hoover, az FBI akkori igazgatója írta.

Fülöp herceg 1961-ben

Forrás: AFP

A nyilvánosságra hozott dokumentumban Thomas Corbally, egy ipari kémkedésben részt vevő amerikai üzletember, akit az FBI kihallgatott a Warddal való barátságáról, Fülöp herceget is megemlíti vallomásában. A Hoover által 1963. június 20-án a londoni amerikai nagykövetségnek küldött táviratában ez áll: „Corbally azt is kijelentette, hogy a pletyka szerint Fülöp hercegnek köze lehetett ehhez a két lányhoz."

Christine Keeler

Forrás: AFP

Ki volt Christine Keeler és mi volt a Profumo-ügy? Christine Keeler a Sohóban található Murray's Cabaret Clubban dolgozott, itt ismerkedett meg Dr. Stephen Warddal, egy elismert londoni csontkováccsal, aki a kormány vezető tagjainak közvetített lányokat. Christine-t Ward mutatta be John Profumo konzervatív hadügyminiszternek 1961-ben Lord és Lady Astor partiján. Keeler és Profumo akkor került a címlapokra, amikor egy évvel később, 1962 decemberében a nő barátja hét lövést adott le Ward házára. Kiderült, hogy az akkor 19 éves Keeler lefeküdt a 48 éves, nős John Profumo miniszterrel. A férfi azonban tagadta a viszonyt, ám amikor az MI5 kiderítette, hogy a Keelernek egy jóképű orosz kémmel, Jevgenyij Ivanovval is viszonya volt Profumo mellett, jobbnak látta lemondani. A miniszter 1963 júniusában kegyvesztetten távozott a politikai életből. Profumo a tory párt feltörekvő csillaga volt, közel állt Harold Macmillan miniszterelnökhöz, bejárása volt a Buckingham-palotába, háborús hős volt, részt vett a normandiai partraszállásban. Felesége az a Valerie Hobson színésznő volt, aki kora egyik legnagyobb szépségideáljának számított. Keeler, akinek élete során rengeteg híres és magasrangú szeretője volt, évekkel később egy interjúban azt mondta, hogy a hatalom abban volt érdekelt, hogy az ügyet szexbotrányként tüntessék fel, ezzel tusolták el a kémhálózatról szóló pletykákat. Christine 2017 decemberében, 75 éves korában halt meg.

Fülöp herceget megfenyegették

A Profumo-ügy A Korona című sorozatban is előkerült. Sir Anthony Blunt, a királynő művészeti kurátora, akiről később kiderült, hogy szovjet kém volt, figyelmezteti Fülöpöt, hogy leleplezi a Warddal való kapcsolatát, amikor a herceg nekimegy az árulása miatt. Fülöp herceg minden bizonnyal többször is kapcsolatba került Warddal, sőt, a művész még vázlatot is készített róla a Buckingham-palotában.