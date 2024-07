125 éve született Ernest Hemingway: a kalandos életű író családjában öröklődött a tragédia

Ernest Hemingway problémás családban nőtt fel. Az orvos édesapja gyakran küszködött depresszióval és egyéb egészségügyi problémákkal, az életének saját kezével vetett véget. A domináns természetű édesanyja rendszeresen kifejezte az elégedetlenségét a férje iránt, de a gyerekeit is a saját elképzeléseihez alakította. Ernest születése idején például lányt várt, ezért élete első éveiben Ernestine-nek szólította, és lányruhába öltöztette.

Hemingway Kubában - 1936-tól 1960-ig élt itt

Újságíróként alakult ki a híres stílusa

A középiskola után újságíróként kezdett el dolgozni, a Kansas City Star nevű lapnak írt tudósításokat. Az újság rövid mondatokat, rövid bevezetést, egyszerű stílust várt el a cikkeiben, és pont ez a minimalizmus vált később Hemingway védjegyévé, miközben persze az nagy orosz realista írók is bevallottan hatottak rá.

Hemingway Párizsban lett művész

1921-ben Párizsba is még a Toronto Star tudósítójaként költözött, és hamar bekerült abba a híres művészi körbe, amibe a honfitárs F. Scott Fitzgerald, Thornton Wilder, Sherwood Anderson, vagy Ezra Pound is tartozott. Itt vált belőle igazi író is, aki már nem csak újságoknak dolgozott, de novellákat és regényeket alkotott.

Megjárta mindkét világháborút

Az első világégés idején még tinédzserként jelentkezett a Vöröskereszthez, és az olasz fronton dolgozott mentőautó-sofőrként. 1918-ban bombarepeszek találták el a lábait, alig sikerült megúsznia az amputációt. A spanyol polgárháborúban a fasiszták ellen harcolt, és a második világháborúban részt vett a normandiai partraszállásban is. A harctéri élményeit a Búcsú a fegyverektől és az Akiért a harang szól című regényeiben írta meg.

Minden feleségének ajánlott egy könyvet

Ilyen feleségből pedig négy volt, és rajtuk kívül, sőt mellettük is számtalan szerető fordult meg Hemingway mellett. Mind a négy házassága idején írt olyan regényt, amit az aktuális feleségnek ajánlott, és a témáról így vélekedett: „Olyan sok nő van, akivel le tud feküdni az ember, és olyan kevés, akivel beszélgetni tud.”

Kuba ihlette a leghíresebb művét

Élete utolsó részében kubai és floridai házaiban töltötte, és a tenger közelsége fontos lett az életművében is. Az öreg halász és a tengerért kapta meg a Nobel-díjat, és máig ez számít a leghíresebb könyvének.