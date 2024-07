A horkolás még a legharmonikusabb kapcsolatba is képes bezavarni. Az idegesítő hangoktól aludni képtelen fél csak egy ideig toleráns, aztán jön a külön hálószoba, a többibe meg bele sem merünk gondolni.​

Horkolás, az éjszakák megrontója

Forrás: iStock

Horkolás: többféle oka lehet



A horkolás nemcsak egy szimplán kellemetlen hanghatás, hanem az egészséget is veszélyeztetheti. A horkolás gyakran társul az alvási apnoe betegséghez, amely légzéskimaradásokkal jár alvás közben. Az oxigénhiányos időszakok rövid távon egész napos fáradtsághoz, kialvatlansághoz, koncentrációzavarhoz vezethetnek, hosszú távon pedig akár súlyos betegségekhez is. Az alvási apnoe kockázatát növeli a dohányzás és a túlsúly. A betegség tünetei közé tartozik a reggeli szájszárazság és fejfájás. Ha valakinél pozíciófüggően jelentkezik a horkolás, speciális pizsamát is érdemes lehet kipróbálni, amely megakadályozza a háton fekvést.

Változtass életmódot, megszabadít a horkolástól

Fogyás: Ha túlsúlyos vagy, a fogyás segíthet csökkenteni a horkolást.

Alkohol és dohányzás kerülése: Az alkohol és a dohányzás növelheti a horkolás kockázatát.

Pozícióváltás: Horkolásra hajlamosabbak vagyunk háton fekve. Próbáld meg oldalt vagy hason aludni.

Rendszeres testmozgás: A testedzés segíthet erősíteni a légzőizmokat.

Súlyosabb esetben orvosi beavatkozásra is szükség lehet.

Orrsövény műtét: Ha az orrsövény ferde vagy eldeformálódott, a műtét segíthet.

CPAP-terápia: Az alvási apnoe kezelésére használt eszköz, amely segít fenntartani a légutak nyitottságát.

Orális eszközök: Egyedi készítésű eszközök, amelyek segíthetnek a légutak nyitva tartásában.

Horkolás elleni eszközök:

Horkolás elleni párnák: Ezek a párnák segítenek a helyes alvási pozícióban.

Mandzsetta: Az állon viselt mandzsetta segíthet megakadályozni a száj kinyílását alvás közben.

Fontos megjegyezni, hogy minden eset egyedi, és a legjobb megoldásért mindig konzultálj orvosoddal.

Figyelj oda az alvás minőségére!

Nem mindegy hol és hogyan alszol. Fontos az ágymatrac minősége, a kényelmes ágynemű és a hálószoba megfelelő szellőzése. Allergiás vagy? Gondoskodj a megfelelő tüneti kezelésről, hiszen bedugult orral, duzzadt nyálkahártyával könnyebben alakul ki a horkolás. Fontos, hogy rendszeres mozgással feszesíthető a test, az alábbi videóban jógagyakorlatokat találsz.