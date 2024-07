Nehezen megy a szakítás? 10 tanács, amit érdemes megfogadnod

A szakítás soha nem könnyű. Az érzelmek, a megszokás és a közös emlékek mind nehezíthetik a döntést. Ha úgy érzed, eljött az idő, hogy lezárj egy kapcsolatot, de nem tudod, hogyan fogj hozzá, az alábbi tíz tanács segíthet átlendülni a nehézségeken.

A szakítás sosem könnyű, de hosszútávon kevesebb fájdalommal jár, mintha fenntartanál egy mérgező kapcsolatot

Forrás: Shutterstock

1. A szakítás fájdalmas, de légy őszinte magaddal

Az első lépés, hogy őszintén nézz szembe az érzéseiddel. Miért szeretnél szakítani? Van-e még esély a kapcsolat megmentésére, vagy már minden próbálkozás kudarcba fulladt? Vegyél elő egy papírt, és tisztázd a gondolataidat, az önreflexió segíteni fog abban, hogy ésszerű döntést hozz. A volt párod is érdemel annyit, hogy tudja, miért adtad ki az útját. Ugyanakkor ne kezdj el vádaskodni, és minden apró hibáját felnagyítani. Egy szakítás önmagában is elég kellemetlen szituáció, nem muszáj még tetézni azzal is, hogy a fejére olvasod, hogy a fő okokon kívül borzasztóan idegesített például a horkolása, ki nem állhattad a parfümje illatát, vagy hogy falra másztál a zenéitől.

2. Ne halogasd

Ha már eldöntötted, hogy szakítani szeretnél, ne húzd az időt. Ezzel magadat is csak még jobban összezavarod, és a párodnak is napról-napra nagyobb fájdalmat fogsz okozni, hiszen hamar megfogja érezni, hogy te valamit már elhatároztál magadban, csak nem mondod ki. A döntésed melletti kiállás segít előre lépni és lezárni ezt a fejezetet.

3. Készülj fel a beszélgetésre

Gondold át, mit szeretnél mondani, és hogyan fogod megfogalmazni neki a gondolataidat. Próbálj nyugodt, tiszteletteljes és egyenes lenni. A világos kommunikáció segít elkerülni a félreértéseket és csökkenti a konfliktus esélyét is. Ha együtt laktok, akkor időben készítsd fel őt a beszélgetésre, ne hozd szóba a témát akkor, amikor egyikőtöknek sincs elegendő ideje arra, hogy nyugodtan beszélgetni tudjatok. Lehet, hogy neked könnyebb lenne telefonon véget vetni a kapcsolatnak, de ezzel a cselekedeteddel csak az eddigi párkapcsolatodat gyaláznád meg.

4. Legyél empatikus Tudatosítsd, hogy a másik fél számára is fájdalmas lesz a szakítás. Hallgasd meg az ő érzéseit is, és próbálj megértően viselkedni. Az empátia segíthet enyhíteni a fájdalmat és megkönnyíteni a lezárást.

5. Ne hibáztasd őt feleslegesen és ne sértegesd

A szakítás során kerüld a sértő megjegyzéseket és a hibáztatást. Próbálj meg a saját érzéseidre és szükségleteidre fókuszálni, anélkül, hogy a másik félre negatívan utalnál. Ne engedd, hogy kihozzon a sodrodból, ugyanis nem haraggal akarsz elválni, igaz? A kiabálás és a különféle jelzőkkel illetés nem vezet semmi jóra, így inkább őrizd meg a hidegvéred. Mondd el feketén-fehéren, miért jutottál erre az elhatározásra! A tiszteletteljes hozzáállás elengedhetetlen a békés elválás érdekében.