Jennifer Garner luxusutazásáról posztolt - Fotók

"Jen nem akarja, hogy Ben felrúgja a házasságot, mert tényleg törődik J.Loval. Elment a házába, hogy beszéljen vele erről, és hogy megpróbálja együtt tartani őket. J.Lo többször is elmondta Jennek, hogy mennyire értékes mindannyiuk életében. Ő az egyetlen olyan nő, aki átmehet Benhez, és képes megakadályozni, hogy a függőségével a mélybe ugorjon. A legnagyobb félelme most az, hogy újra elkezd inni, és részben azért tartja Jen szemmel, hogy ez ne történjen meg" - nyilatkozta korábban egy bennfentes.

Jennifer Garner és JLo jó társszülők

Úgy tudni Jennifer és JLo jól kijönnek egymással, olyannyira, hogy Garner korábban Disneylandbe is vitte az énekesnő gyermekét, Emmetsaját lányával, Finnel együtt. JLo pedig azt nyilatkozta, hogy ő és Jennifer nagyszerű társszülők és a gyerekeik is jól kijönnek egymással, ezért is esik nehezükre beadni a válópert. "A házasságuk óta a gyerekek is rengeteget találkoztak és érthető módon őket sem akarják elszakítani egymástól. "Fontos számukra, hogy a gyerekek jól érezzék magukat az átmeneti időszakban is, nem szeretnék, ha úgy éreznék, hogy kihúzzák a szőnyeget a lábuk alól" - nyilatkozta egy ismerősük.