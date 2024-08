Esküvő után jön a depresszió? – Saját lelküket marcangolják a kék menyasszonyok

Aki az esküvőjén is ilyen erős kétségekkel érez, az valószínűleg az élete sok más részében is bizonytalan, tépelődő, szorongó, önemésztő típus. Tehát az esküvőt követően nem véletlenül uralkodik el rajtuk ez az érzés, inkább csak a jelentősége miatt felerősödik az amúgy is ilyen gondolkodásmód. Rájuk jellemző, hogy az átlagosnál gyakrabban éreznek bizonytalanságot, vagy megkérdőjelezik a kapcsolatukat, de még azt is, hogy jól választottak-e, és hogy egyáltalán akarnak-e férjhez menni. Sokszor önmagukban is bizonytalanok, hogy meg tudnak-e felelni a leendő férjük elvárásainak. Ez utóbbi az esetek nagy többségében csupán a saját önbizalomhiányukból fakad. Éppen ezért jellemző, hogy ők már az eljegyzést követően kizárólag a nagy napra koncentrálnak, arra, ami utána jön, a házasságra, igyekeznek nem gondolni. Nem tervezgetik a mézes heteket, nem álmodoznak a közös otthonról, közös tervekről, gyerekekről. Esetükben már az előkészületek alatt észrevehető, hogy nem a megszokott izgalom uralkodik el rajtuk, hanem inkább a szorongás, a lehangoltság, a depresszió jelei. Ha magunkra ismerünk, akkor vegyük észre a jeleket, és merjünk segítséget kérni