Nyári depresszió: így küzdj meg vele! – A pszichológus segít!

A nyári lehangoltság nem feltétlenül depresszió, ez egy állapot, ami hasonlít ugyan a depresszióra, de ha teszünk ellene, vagy kedvező változás történik az életünkben, akkor magától elillan. Akkor igényel kezelést, ha a nyár elmúltával is fennáll, esetleg fokozódik a lehangoltság érzése. Azonban a valódi depresszió is felerősödhet ilyenkor, mivel az egyébként is meglévő mentális betegségek felerősödhetnek. Ennek több oka is lehet, például a felborult napirend és -bioritmus, az alvási nehézségek, valamint a növekvő társas nyomás, hogy érezzük jól magunkat. Így aki ilyen betegségben szenved, annak különösen érdemes odafigyelnie magára.