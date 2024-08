Bármilyen zavaró tud is lenni, az izzadás egészséges, hiszen ez tartja állandó szinten a test belső hőmérsékletét. A bőrünkön keresztül akkor is mintegy 1/2 liter nedvesség párolog el naponta, ha egyáltalán nem mozgunk. A testünk a nyári melegben, sportolás közben vagy éppen a stressz hatására felhevül, és a bőrünk 2-3 millió verejtékmirigye több verítéket termel. Tévhitek a felfrissülésben.

Tévhitek a nyári melegben

Forrás: Shutterstock

Tévhitek a nyári melegben – Ezeket ne tedd, ha fel akarsz frissülni!

A hideg ital nem segít!

A verejték tulajdonképpen szagtalan, amikor megjelenik a bőrünkön. A jellegzetes „buké” csak akkor alakul ki, ha a baktériumok megkezdik az izzadság alkotórészeinek (a víz mellett ilyen a só, a fehérjék, a zsírok, valamint a hormonok) lebontását. A hónaljszőrzet eltávolítása enyhíti a problémát, mivel így kisebb felület áll a szagért felelős baktériumok rendelkezésére. A hideg italok, az alkohol és a csípős fűszerek azonban fokozzák az izzadást, ezekről lehetőleg mondjunk le. Ideálisak a langyos italok, valamint a laza és könnyen száradó anyagból (pamut, len) készült ruházat.

Ha már úszunk a verejtékben…

A túlságosan erős izzadás lehet bizonyos gyógyszerek mellékhatása, de a kezeletlen cukor- vagy pajzsmirigybetegség, sőt, akár egy fel nem fedezett fertőzés is előidézheti. A változókorban lévő nők és a túlsúlyosak szintén erősebben verítékeznek. A kiváltó okot mindenképpen az orvosoknak kell kideríteniük.

Létezik egy extrém fajtája is az izzadásnak, ezt szaknyelven hiperhidrózisnak nevezik. Az érintettek rendkívüli mértékben verítékeznek az egész testükön vagy csak bizonyos helyeken, például a hónaljban, a tenyéren vagy a lábfejen. Esetükben kizárólag a speciális, orvos által felírt készítmények, súlyosabb esetben pedig a botoxinjekció hozhat enyhülést. Ez az idegméreg nemcsak az arcizmokat bénítja meg, de a túlságosan aktív verejtékmirigyeket is. Hatása 3–9 hónap elteltével csökken, ezért rendszeresen meg kell ismételni a beadását.

Erős kéz- és lábizzadás esetén a gyenge áramos vízfürdők is segíthetnek. Nagyon súlyos esetben a hónalji verejtékmirigyek eltávolítására is sor kerülhet.

Így tartsuk szárazon a lábunkat

Még nyáron sem lehet mindig papucsban járni. Fontos, hogy a cipőink természetes légáteresztő anyagból (bőr, textil) készüljenek, a zoknink pedig pamutból legyen. Lehetőleg mindennap más lábbelit vegyünk fel. A talpbetéteket is gyakran cseréljük, és mossuk is ki őket, mert rengeteg izzadságot képesek magukba szívni. Zuhanyozás után mindig alaposan töröljük meg a lábunkat, természetesen a lábujjak közét is. Léteznek speciális lábdeók, -krémek és -púderek is a kellemetlen szag elűzésére. A zsályafőzetes lábfürdő is csökkenti az izzadást: 1 tk zsályalevelet forrázzunk le 200 ml vízzel, 10 percig hagyjuk ázni, majd az egészet öntsük a lábvizünkhöz.