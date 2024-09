Sokan eljátszottak már a gondolattal, hogy milyen jó lenne otthonra is egy kis állatkert. Bár nem minden négylábú alkalmas az otthoni tartásra, de szerencsékre vannak olyanok, melyek kiválóan érzik magukat egy nagyobb kertben is, ráadásul nem veszélyesek. A természetvédelmi hatóság dönt arról, hogy milyen egzotikus állatok alkalmasak erre, illetve engedély nélkül tarthatók.

Egzotikus állatok otthon – Ezeket a példányokat a lakásban is tarthatjuk

Forrás: Shutterstock

Ezek az egzotikus állatok tarthatók az otthonunkban

Alpaka

Az alpakák nagyon hasonlítanak a tevékre, de méretük kisebb, illetve bundájuk is sokkal sűrűbb és puhább. Nem véletlen, hogy régen a gyapjújukért tenyésztették ezeket. Tartása egyszerű és olcsó. Célszerű számára kialakítani egy kisebb ólt, ahová éjszakára behúzódhat. Igen barátságos a természete, jól kijönnek a gyerekekkel. Akár még egy két trükkre is megtaníthatók, sőt terápiás állatként is használják. Egy példány ára nagyjából 180-200.000 forint.

Forrás: Shutterstock

Törpemalac

A sertéseket általában nem a cuki jelzővel illetjük, mindaddig, amíg nem találkozunk egy törpemalaccal. Ezek nem nőnek meg akkorára, mint egy kifejlett házisertés, de kiválasztásukkor gondosan oda kell figyelni. A neten rengeteg példányt árulnak, de sok az olyan átverés, amikor a pénzünkért nem törpemalacot kapunk, hanem házisertést. A törpemalacok kedves és igen okos jószágok, könnyedén megtaníthatjuk őket különböző trükkökre is, úgy mint a kutyákat. Nem drágák, akár már 20.000 forintért is hozzájuthatunk.

Forrás: Shutterstock

Madárpók

Messziről úgy tűnik, hogy puha bunda fedi a hátát és a lábait, de sokan biztosan nem simogatnák önként ezt az állatot. A pókimádók számára azonban kifejezetten jó hír, hogy Magyarországon engedély nélkül is tarthatnak madárpókot. Testük 6-10 cm, lábaik pedig akár 25 centisek is lehet. A legtöbb pókhoz hasonlóan nekik is van mérgük, azonban ez egy felnőtt emberre nem halálos. De jobb velük vigyázni, mert a csípés helye felduzzadhat, illetve nagy fájdalommal is járhat.

Forrás: Shutterstock

Mexikói axolotl

A mexikói axolotl igazán különleges kis állat, nevének jelentése vízi kutya. A mindig mosolygós pofijú állat súlyosan veszélyeztetettnek számít, de Magyarországon engedély nélkül tartható. Bájos feje két oldalán található a kopoltyúja, ami inkább olyan, mintha a frizurája lenne. Remekül alkalmazkodik a környezethez, ugyanis ha a víz, amiben él kiszárad, akkor átáll a tüdővel való légzésre. Otthoni tartásuk akváriumban javasolt.