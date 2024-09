Máris fázol? Öt hely, ahol most kezdődik a nyaralószezon

Thaiföld – Phuket

Forrás: Shutterstock

A november-februári időszak Thaiföld legjobb hónapjai közé tartozik, amikor a hőmérséklet 25-30°C, és kevés az eső, így tökéletes időjárási körülmények várnak.

4. Mexikó – Cancún

Ha valami egzotikusra vágysz, Cancún és a Riviera Maya tökéletes választás lehet. Mexikó karibi partjain novembertől kezdődik a nyári szezon, amikor a fehér homokos tengerpartok és a kristálytiszta tenger vonzzák a turistákat. A Maja romok, mint Tulum vagy Chichen Itza, lenyűgöző történelmi látnivalókat kínálnak, míg a természetkedvelők a környező esőerdőkben és barlangokban fedezhetik fel a vadon szépségeit.

Mexikó – Cancún

Forrás: Bucha Natallia/Shutterstock

Miért érdemes ide utazni? A november-márciusi időszak tökéletes a trópusi pihenéshez. Az időjárás 25-29°C között van, kevés csapadékkal, így élvezheted a napsütést és a karibi életérzést.

5. Brazília – Rio de Janeiro

Novemberben már tombol a nyár Rio de Janeiróban, és a legendás Copacabana vagy Ipanema strandokon az élet sosem áll meg. A világ egyik legikonikusabb városa kulturális és természeti csodákkal vár. A Krisztus-szobor meglátogatása kötelező program, a város éjszakai élete pedig garantáltan emlékezetes marad. A zöldellő hegyek, a színes piacok és a különleges brazil ételek pedig tökéletes kiegészítői a nyaralásnak.

Brazília - Rio de Janeiro

Forrás: Shutterstock

A november-február közötti időszak Rio csúcsideje, amikor a hőmérséklet 28-35°C, és a város lüktetése igazi nyári hangulatot varázsol.

Miért most utazz?

Amíg Európában a fagyos idő kezd beköszönteni, ezek a nyaralóhelyek csak most indulnak be igazán. Ha szeretnéd meghosszabbítani a nyarat, vagy már most megkezdnéd a napozást és a tengerparti kikapcsolódást, ez az öt úti cél garantáltan felmelegít! Tervezz előre, és élvezd a napsütést, miközben a világ egy másik pontján a nyár javában tart!